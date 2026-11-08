Mapy stref zalewowych amerykańskiej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) mogą zaniżać ryzyko powodzi dla około 6 milionów domów w Stanach Zjednoczonych. Według jednej z ocen, w całym kraju ryzykiem zalania objętych jest 14,6 miliona nieruchomości, informuje Fortune.

Oficjalne mapy są często nieaktualne: niektóre z nich opracowano około 20 lat temu. Nawet po aktualizacji opierają się one głównie na historycznych danych o powodziach, a nie na prognozach przyszłego ryzyka.

Ryzyko różni się nawet na tej samej ulicy

Autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Applied Geography obliczyli wskaźniki podatności dla niemal 1 miliona domów w Houston. Ustalili, że wskaźniki te bardziej różnią się między poszczególnymi domami w tej samej dzielnicy niż średnio między różnymi dzielnicami.

Naukowcy zauważają, że mapy FEMA odpowiadają przede wszystkim na pytanie, czy woda może dotrzeć do danego obszaru, lecz nie oceniają skutków dla konkretnego domu. Domy w tej samej strefie zalewowej mogą mieć różny poziom podatności ze względu na głębokość wody, wiek i stan techniczny budynku, dostępność dróg oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej.

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Na przykład nowszy, zadbany dom z ubezpieczeniem od powodzi może znacznie łatwiej odbudować się po tym samym żywiole niż starsze, nieubezpieczone mieszkanie położone w niższej części ulicy.

Cztery czynniki podatności

Aby ocenić podatność w hrabstwie Harris, badacze połączyli cztery grupy danych: prawdopodobną głębokość zalania, wiek i stan domu, natężenie ruchu na okolicznych drogach oraz wskaźniki finansowe, w tym koszty napraw i powszechność ubezpieczeń od powodzi.

Za zdarzenie nazywane stuletnią powodzią naukowcy uznają zalanie o prawdopodobieństwie 1% w każdym pojedynczym roku. Ich wcześniejsze badanie w Houston wykazało, że ponad połowa ze 100 tysięcy udokumentowanych budynków podatnych na zalanie znajduje się poza oficjalnymi granicami stref ryzyka. Takie domy częściej są w gorszym stanie i nie mają ochrony ubezpieczeniowej.

Autorzy podkreślają, że standardowe polisy ubezpieczenia domu w USA w większości nie pokrywają szkód powodziowych. Proponują, aby społeczności wykorzystywały dane o ryzyku na poziomie adresów wraz z lokalnymi informacjami o domach, drogach i ubezpieczeniach, aby wskazywać domy najbardziej potrzebujące działań ochronnych.

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