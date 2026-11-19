Obraz Vincenta van Gogha „Kwitnące kasztany” sprzedano na aukcji Sotheby’s w Nowym Jorku w USA za 190,4 mln dolarów. To nowy rekord aukcyjny dla dzieł artysty oraz druga najwyższa kwota kiedykolwiek zapłacona za dzieło sztuki na aukcji Sotheby’s, podaje Der Spiegel.

Rekordowa cena na aukcji

Dzieło, stworzone w 1890 roku na krótko przed śmiercią van Gogha, przed aukcją wyceniano na 180 mln dolarów. Cena sprzedaży przekroczyła wcześniejszą wycenę o 10,4 mln dolarów.

Poprzedni rekord dla obrazu van Gogha należał do płótna „Sad z cyprysami”, które w 2022 roku sprzedano za 117,2 mln dolarów.

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Porozumienie w sprawie pochodzenia obrazu

Aukcję poprzedził spór dotyczący zmiany właściciela obrazu w okresie nazistowskich prześladowań. Amerykańskie media pisały o twierdzeniach, że żydowska rodzina, która wcześniej posiadała dzieło, mogła zostać zmuszona do jego sprzedaży w latach 30. XX wieku.

Według Sotheby’s wydawca i założyciel Fischer-Verlag Samuel Fischer nabył obraz w 1909 roku. Po jego śmierci przeszedł on na własność jego żony, a w 1936 roku został sprzedany innej rodzinie. W 1975 roku dzieło nabyła argentyńska rodzina Blakier-Arrieta — obecni właściciele obrazu.

W przeddzień aukcji Sotheby’s ogłosił porozumienie między obecnymi właścicielami a spadkobiercami rodziny Fischerów. Dom aukcyjny oświadczył, że strony osiągnęły wzajemnie akceptowne porozumienie, które uznaje cierpienia rodziny Fischerów podczas Holokaustu. Szczegółów porozumienia nie ujawniono.

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