Naukowcy z Yale School of Medicine przetestowali narzędzie QBSAFE — zestaw kart umożliwiających osobom z cukrzycą wybranie przed wizytą tematów ważnych do omówienia z lekarzem. Jak informuje News-Medical, po sześciu miesiącach w grupie QBSAFE odnotowano wyższe zadowolenie klinicystów oraz większe przestrzeganie przez pacjentów zaleceń dotyczących przyjmowania przepisanych leków niż przy standardowym podejściu.

14 kart do rozmowy z lekarzem

QBSAFE składa się z 14 kart zawierających stwierdzenia dotyczące różnych aspektów życia z cukrzycą i jej leczenia. Przed konsultacją pacjent może wybrać do trzech kart z kwestiami, które chce poruszyć. Pomaga to ustalić plan rozmowy z lekarzem.

Karty obejmują jakość życia, obciążenie leczeniem, bezpieczeństwo terapii oraz obawy dotyczące powikłań. Wśród stwierdzeń znajdują się między innymi zdania o zmęczeniu czasem poświęcanym na radzenie sobie z cukrzycą i trudnościach w przestrzeganiu zaleceń dotyczących diety oraz aktywności fizycznej. Do zestawu włączono także pozytywne doświadczenia — na przykład poczucie dumy z samodzielnego radzenia sobie z chorobą.

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Narzędzie opracowano na podstawie badań nad czynnikami wpływającymi na jakość życia osób z cukrzycą, a także opinii pacjentów.

Rozmowy o obciążeniu leczeniem

W dwóch powiązanych pracach opublikowanych w JAMA Network Open oraz Journal of General Internal Medicine naukowcy porównali konsultacje z wykorzystaniem kart ze standardową opieką medyczną. Podczas wizyt karty częściej kierowały rozmowę na obciążenie leczeniem, w tym przyjmowanie leków, przestrzeganie zaleceń dotyczących diety i aktywności fizycznej oraz trudne okoliczności życiowe.

Według badaczy takie rozmowy nie wydłużały wizyt ani nie zmniejszały uwagi poświęcanej kontroli poziomu cukru we krwi. Jednocześnie same karty w ciągu sześciu miesięcy nie zapewniły statystycznie istotnej poprawy kontroli glukozy, obciążenia leczeniem, dystresu związanego z cukrzycą ani wpływu choroby na codzienne życie. Zespół planuje opracować dodatkowe narzędzia i szkolenia, aby lekarze mogli wykorzystywać informacje uzyskane od pacjentów do uproszczenia leczenia.

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