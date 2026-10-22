Katar i Francja po rozmowach w Dosze wezwały Izrael do wycofania wojsk z Gazy zgodnie z uzgodnionymi warunkami zawieszenia broni, a także do zakończenia polityki osadniczej na okupowanym Zachodnim Brzegu. Wynika to ze wspólnego oświadczenia opublikowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru po spotkaniu emira Kataru, szejka Tamima ibn Hamada Al Thaniego, z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, informuje Anadolu Agency.

Apele dotyczące Gazy i Zachodniego Brzegu

Strony potwierdziły sprzeciw wobec jakiejkolwiek aneksji okupowanego Zachodniego Brzegu. Wezwały również do zakończenia izraelskiej polityki osadniczej i przemocy ze strony izraelskich osadników.

Katar i Francja podkreśliły konieczność pełnego wdrożenia porozumień o zawieszeniu broni w Gazie. Jak wskazano w ich oświadczeniu, obejmuje to wycofanie sił izraelskich na uzgodnionych warunkach oraz pilne, bezpieczne i niezakłócone dostarczanie pomocy humanitarnej. Oba kraje ponownie potwierdziły także poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego i przeprowadzenia palestyńskich wyborów.

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Iran, Liban i żegluga przez Cieśninę Ormuz

W oświadczeniu Katar i Francja potępiły, jak to określiły, militarne ataki Iranu na państwa regionu i wezwały do dyplomatycznego uregulowania, które ma zapewnić wyłącznie pokojowy charakter programu nuklearnego Teheranu. Opowiedziały się również za przywróceniem niezakłóconej żeglugi przez Cieśninę Ormuz bez pobierania opłat.

W odniesieniu do Libanu strony poparły pełne wdrożenie trójstronnego porozumienia ramowego, które przewiduje przywrócenie libańskiej suwerenności, rozbrojenie Hezbollahu i całkowite wycofanie wojsk izraelskich. Ostrzegły również przed próżnią bezpieczeństwa po zakończeniu mandatu misji pokojowej ONZ i wezwały do kontynuowania międzynarodowego wsparcia dla władz Libanu i sił zbrojnych.

Katar i Francja zadeklarowały gotowość do wspólnego wspierania projektów stabilizacyjnych i gospodarczych w Syrii w koordynacji z władzami syryjskimi. Osobno kraje uzgodniły rozszerzenie współpracy w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i gospodarki.

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