Premier i minister spraw zagranicznych Kataru, szejk Mohammed bin Abdulrahman, 10 listopada złożył niezapowiedzianą wizytę w Paryżu we Francji, gdzie spotkał się z europejskimi i saudyjskimi odpowiednikami na marginesie spotkania G7. Poinformował ich o rozmowach, które odbył wcześniej w tym tygodniu w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Jak podaje The National, obserwatorzy G7 pozytywnie odebrali tę wizytę jako możliwy sygnał postępu w kierunku dyplomatycznego uregulowania wojny między USA a Iranem. Katar jest głównym mediatorem między Waszyngtonem a Teheranem.

Spotkanie na marginesie G7

Spotkanie w Paryżu trwało mniej niż godzinę. Zorganizował je minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot. Uczestniczyli w nim szefowie resortów spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul, Wielkiej Brytanii Ed Miliband, Włoch Antonio Tajani oraz Arabii Saudyjskiej książę Faisal bin Farhan.

Francuskie źródła dyplomatyczne oświadczyły, że uczestnicy skupili się na kryzysie irańskim oraz jego konsekwencjach dla bezpieczeństwa i gospodarki regionu i społeczności międzynarodowej. Arabia Saudyjska i Egipt były zaproszonymi gośćmi dwudniowego spotkania G7 w Paryżu.

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Iran i sytuacja w Libanie

Po spotkaniu z premierem Kataru Trump oświadczył, że wznowienie działań wojennych przeciwko Iranowi jest obecnie „dość mało prawdopodobne”. Jednocześnie zaznaczył, że USA są gotowe działać w razie zmiany sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Waszyngton dąży do tego, aby Iran zrezygnował z materiałów jądrowych przed złagodzeniem sankcji, podczas gdy Teheran twierdzi, że nie ma takiego zamiaru. Kraje europejskie nie uczestniczą bezpośrednio w mediacji. Według publikacji blokada Cieśniny Ormuz przez Iran przyczyniła się do wzrostu cen energii i napięć społecznych w Europie. Francja i Wielka Brytania zaproponowały wsparcie bezpieczeństwa w cieśninie poprzez międzynarodową misję morską po dyplomatycznym uregulowaniu między USA a Iranem.

Osobnym tematem rozmów była sytuacja bezpieczeństwa na południu Libanu. Francja i Włochy pracują nad utworzeniem wielonarodowej misji z komponentem wojskowym, która ma zastąpić UNIFIL, którego siły pokojowe, według The National, mają opuścić kraj do 31 grudnia. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że nowa misja niekoniecznie musi mieć charakter wojskowy i będzie wymagać zgody Libanu oraz Izraela.

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