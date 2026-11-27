Według stanu na 27 listopada Katar odnotował 41 wysyłek skroplonego gazu ziemnego (LNG), najwięcej od początku wojny między USA a Iranem. To więcej niż 35 wysyłek w październiku i 21 we wrześniu.

Transport przez Cieśninę Ormuz

Jak informuje The National, Katar korzysta z tankowców, które wyłączają automatyczny system identyfikacji AIS, aby uniknąć wykrycia i ataków. Przedstawiciel Kpler oświadczył, że tylko około 15% wysyłek odbywa się z włączonym AIS, a statki te kierują się do Kuwejtu. Pozostałe jednostki płyną do Bangladeszu, Pakistanu, Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej.

Według szacunków Bloomberga Katar zaangażował co najmniej 34 gazowce do transportu paliwa przez cieśninę. Na początku konfliktu kraj niemal nie kierował statków tą trasą.

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Wolumeny niższe niż przed wojną

Mimo wzrostu liczby wysyłek oczekiwany eksport LNG Kataru w listopadzie wynosi 3,3 mln ton, czyli niemal o połowę mniej niż ponad 6,5 mln ton przed rozpoczęciem konfliktu pod koniec lutego.

Według publikacji irańskie uderzenia rakietowe w marcu uszkodziły linie technologiczne 4 i 6 kompleksu przemysłowego Ras Laffan. Wyłączyło to z eksploatacji moce wynoszące 12,8 mln ton LNG rocznie, czyli około 17% katarskiego eksportu. QatarEnergy ogłosiła długoterminowy stan siły wyższej w ramach kontraktów z nabywcami w Chinach, Korei Południowej, Włoszech i Belgii. Dyrektor generalny spółki Saad al-Kaabi oszacował roczne straty przychodów na 20 mld dolarów i stwierdził, że odbudowa może potrwać od trzech do pięciu lat.

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