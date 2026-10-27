W Dosze w Katarze 27 października wezwano Iran do wykazania dobrej woli poprzez zaprzestanie gróźb wobec państw regionu i ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz. Dzieje się to w związku z próbami mediacji mającymi doprowadzić do porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem, poinformował Euronews.

Dyrektor departamentu mediów i komunikacji katarskiego MSZ Ibrahim bin Sultan Al-Hashimi oświadczył, że Doha usłyszała pozytywne deklaracje ze strony irańskiej, jednak Teheran musi jeszcze wykazać dobrą wolę konkretnymi działaniami. Według niego niedawna wizyta katarskiej delegacji w Teheranie była częścią działań mediacyjnych prowadzonych wspólnie z Pakistanem i innymi partnerami regionalnymi.

Wymiana propozycji trwa

Al-Hashimi nie sprecyzował, czy katarska delegacja przekazała nową propozycję. Powiedział, że strony nadal wymieniają wiadomości i pomysły, jednak nie ogłoszono przełomu w rozmowach. Według niego zarówno Waszyngton, jak i Teheran mówili zarówno o możliwości dalszej eskalacji, jak i o rozwiązaniu dyplomatycznym.

Przedstawiciel katarskiego MSZ oświadczył także, że Katar i jego sąsiedzi w Zatoce Perskiej są gotowi dołączyć do regionalnego systemu bezpieczeństwa. Miałby on opierać się na poszanowaniu suwerenności i zobowiązaniu do niewzajemnego atakowania się.

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Kontakty w Teheranie i sytuacja w cieśninie

Poprzedniego dnia w Teheranie z irańskimi przywódcami spotkali się minister obrony Arabii Saudyjskiej książę Chalid bin Salman, dowódca armii Pakistanu Asim Munir oraz szef tureckiego wywiadu Ibrahim Kalin. Irańskie media państwowe podały, że wszystkie cztery kraje zgodziły się kontynuować negocjacje w sprawie pokoju i bezpieczeństwa. Arabia Saudyjska, Pakistan i Turcja podpisały w sierpniu pakt mekkański o wzajemnej obronie.

Stany Zjednoczone i Iran, według Euronews, różnią się w kwestii warunków możliwego porozumienia. Teheran chce, aby USA zniosły blokadę jego portów oraz sankcje wobec eksportu irańskiej ropy, podczas gdy Waszyngton domaga się ograniczenia wzbogacania uranu. Irańskie ograniczenia dla żeglugi i blokada USA znacząco zakłóciły ruch przez Cieśninę Ormuz, kluczowy szlak eksportu ropy i gazu z państw Zatoki Perskiej. Według szacunków ANZ Research wolumen przewozów przez cieśninę wynosił około 60% zwykłego poziomu.

Rozmowy odbywają się w obliczu ataków jemeńskich Huti, których Euronews określa jako wspieranych przez Iran, na Arabię Saudyjską. W poniedziałek egipski parlament zezwolił na udzielenie wsparcia wojskowego w obronie królestwa.

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