Katolicka sieć edukacyjna Terytorium Północnego w Australii ostrzegła rodziców i opiekunów uczniów 18 szkół, że w pobliżu placówek może wzrosnąć obecność umundurowanej policji. Stało się to po tym, jak w ciągu niespełna tygodnia dwóm nastolatkom postawiono zarzuty związane z terroryzmem.

Jak podaje ABC News, nastoletnia dziewczyna, której imienia nie ujawniono z przyczyn prawnych, stanęła w środę przed Sądem ds. Młodzieży Terytorium Północnego. Zarzuca się jej gromadzenie lub tworzenie dokumentów, które mogłyby ułatwiać ataki terrorystyczne. Tydzień wcześniej przed sądem w związku z tym samym zarzutem stanął nastoletni chłopiec.

Środek zapobiegawczy

Dyrektor Catholic Education NT Paul Greaves w liście do społeczności szkolnych zaapelował, by nie spekulować na temat zarzutów, tożsamości, motywów i możliwych konsekwencji sprawy. Oświadczył, że wprowadzono odpowiednie środki ochronne.

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Jak zaznaczył, dodatkowa obecność funkcjonariuszy organów ścigania jest środkiem zapobiegawczym i ma uspokoić społeczność. W liście podkreślono, że nie stanowi to potwierdzenia konkretnego ani bezpośredniego zagrożenia. Greaves wyjaśnił, że policjanci nie będą aktywnie patrolować szkół, ale mogą przebywać w pobliżu lub przyjeżdżać do nich w celu zbierania dowodów w ramach śledztwa.

Śledztwo trwa

Pełniący obowiązki zastępcy komisarza Australijskiej Policji Federalnej Adam Rice poinformował, że Wspólna Grupa ds. Zwalczania Terroryzmu wskazała kilka szkół w ramach śledztwa. Przedstawiciel grupy potwierdził również, że detektywi zabezpieczyli materiały z domu w północnej Australii, które według śledczych wskazywały na mieszaną motywację ideologiczną, w tym gloryfikowanie masowych ataków w szkołach.

Biskup Terytorium Północnego Charles Gauci zaapelował o spokój i wspólne działania na rzecz zmniejszenia ryzyka radykalizacji młodzieży. Dyrektor Instytutu Edukacji i Badań Rdzennych Ludów Jumbunna Lyndon Coombes zauważył jednocześnie, że obecność umundurowanej policji może wywoływać niepokój u części uczniów należących do rdzennych ludów Australii. Szef National Justice Project George Newhouse oświadczył, że dodatkowe środki powinny być wyraźnie uzasadnione, konieczne i regularnie poddawane przeglądowi.

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