Minister obrony Izraela Israel Katz polecił Siłom Obronnym Izraela stosowanie ewakuacji ludności palestyńskich dzielnic Hebronu jako narzędzia reagowania na ataki. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Ewakuacja dzielnic

Zgodnie z dyrektywą izraelscy wojskowi mają przejmować kontrolę nad obszarami, z których, według strony izraelskiej, działał napastnik, oraz ewakuować mieszkańców na dłuższy czas. Środki te mają być stosowane dodatkowo do innych działań karnych, w tym wyburzania domów napastników.

Nienazwany przedstawiciel służb bezpieczeństwa oświadczył, że ewakuacja ma chronić ludność podczas operacji IDF, w tym zatrzymań, przesłuchań i przeszukań. Według niego Hebron ma zostać podzielony na dzielnice, a po ataku ewakuowana ma być cała dzielnica, z której, według izraelskich sił, wyszedł napastnik.

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Ocena Szin Bet

Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na Walla, przedstawiciele Szin Bet przedstawili ocenę, według której tymczasowe ustanowienie kontroli nad palestyńskimi dzielnicami pomaga zbierać dane wywiadowcze i wywołuje efekt odstraszający. Urzędnik powiedział również, że ocena ta ma znaczenie prawne dla realizacji dyrektywy.

IDF rozpoczęły operację w Hebronie po strzelaninie na skrzyżowaniu Judei w pobliżu wjazdu do miasta 23 października 2026 roku. Według źródła zginęło wówczas dwóch izraelskich wojskowych: starszy sierżant Ron Yonatan Roitman i sierżant Yuval Shai Suilam.

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