Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że kraj będzie bezterminowo utrzymywał strefy bezpieczeństwa w Strefie Gazy, Libanie i Syrii z powodu zagrożeń na tych kierunkach. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Warunki wycofania sił

Według Katza Izrael może wycofać swoje siły pod warunkiem rozwiązania Hamasu, całkowitego rozbrojenia Hezbollahu oraz wyeliminowania wszystkich dżihadystycznych zagrożeń w Syrii.

Minister oświadczył również, że atak Hamasu, Hezbollahu lub syryjskich ugrupowań dżihadystycznych na którymkolwiek z kierunków może doprowadzić do zajęcia przez Izrael dodatkowych terytoriów w odpowiednim kraju. Jak stwierdził, ma to wzmocnić głębię obronną Sił Obronnych Izraela i powstrzymać dalsze ataki.

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Presja na wycofanie wojsk

Według publikacji Izrael jest pod presją, by częściowo lub całkowicie wycofać siły ze stref bezpieczeństwa, które utrzymuje od dziewięciu miesięcy do trzech lat. W tym tygodniu amerykańska Rada Pokoju, wspierana przez administrację Donalda Trumpa, skrytykowała Izrael w Radzie Bezpieczeństwa ONZ za opóźnienia w realizacji zobowiązań związanych z zawieszeniem broni z Hamasem w październiku 2025 roku. Wśród nich wymieniano częściowe wycofanie izraelskich sił z Gazy.

Wcześniej Katz oświadczył, że Izrael może przejść od kontroli nad niemal 70% terytorium Strefy Gazy do pełnej kontroli nad enklawą. Groził również zajęciem miasta Nabatieh na południu Libanu jako możliwie najbardziej wysuniętego na północ punktu natarcia izraelskich sił.

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