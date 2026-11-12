Kazachstan i Uzbekistan zwiększą liczbę lotów do Chin — OilPrice

Kazachstan i Uzbekistan uzgodniły zwiększenie dozwolonej liczby cotygodniowych lotów do Chin podczas spotkania urzędników lotnictwa państw Azji Centralnej i ChRL w Taszkencie w Uzbekistanie. Kazachstan podniesie limit ze 150 do 180 lotów tygodniowo i doda połączenia do Chengdu i Kaszgaru, a Uzbekistan — ze 100 do 114 lotów.

Spotkanie grupy roboczej w formacie C5+1 odbyło się 3–5 listopada i było poświęcone realizacji obowiązujących ustaleń oraz planom dalszego rozszerzania połączeń lotniczych, informuje OilPrice. Uzbekistan zaproponował również otwarcie nowych tras z Kazachstanem i zwiększenie częstotliwości lotów między Taszkentem, Ałmaty i Astaną.

Lotnictwo i transport Kazachstanu

Przed konferencją Air Astana i China Southern Airlines zawarły umowę o strategicznym partnerstwie. Wiceminister transportu Kazachstanu oświadczył, że liczba lotów między Kazachstanem a Chinami wzrosła o 52% rok do roku.

Kazachstan przygotowuje 25-letni plan generalny rozwoju lotnictwa cywilnego wspólnie z Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego. W kraju modernizowane są lotniska w Ałmaty i Urżarze, budowany jest drugi pas startowy w Szymkencie, a także finalizowana jest budowa regionalnych lotnisk w Zajsan, Katon-Karagaj i Kenderli.

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Kazachstan i Chiny omówiły również utworzenie wspólnego funduszu inwestycji bezpośrednich z kapitałem początkowym do 200 mln dolarów. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew oświadczył, że linię kolejową Bachtý–Ajagoz planuje się uruchomić w 2027 roku; oczekuje się, że będzie ona przewozić 20 mln ton ładunków rocznie.

Chińskie projekty w regionie

W Kirgistanie chińska Ganfeng Lithium Group i Narodowa Agencja Inwestycji podpisały memorandum o współpracy w sektorze wydobywczym. Kirgiski Eldik Bank i sinciangski oddział Eksportowo-Importowego Banku Chin zawarły umowę o pozyskaniu długoterminowego finansowania projektów infrastrukturalnych, transportowych i technologicznych.

Ministerstwo Transportu Tadżykistanu zawarło umowę z chińską firmą Nanjing Communication Engineering Company Ltd dotyczącą rekonstrukcji 54,1-kilometrowej drogi Baldżuwon–Sari-Chosor w obwodzie chatlońskim. Projekt obejmuje 10 mostów i 121 obiektów odwadniających i jest finansowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poprzez pożyczkę państwową do 49,2 mln euro.

W Turkmenistanie przedstawiciele Ministerstwa Przemysłu i Produkcji Budowlanej podpisali memorandum z Sany International Development Ltd. o współpracy w przemyśle. Przedstawiciel Ministerstwa Energetyki osobno zawarł memorandum z TBEA Shenyang Transformer Group o współpracy w sektorze energetycznym. W Uzbekistanie China State Construction International Corporation omawiała z ministrem budownictwa przygotowanie projektów dróg i rurociągów.

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