Kazachstan planuje wyemitować tokenizowane obligacje skarbowe w pierwszym kwartale 2027 roku. Poinformował o tym prezes Banku Narodowego Timur Suleimenow podczas 14. Kongresu Finansistów w Ałmaty, donosi CoinDesk. Według niego Bank Narodowy będzie pracował nad emisją wspólnie z Ministerstwem Finansów Kazachstanu, a pierwszy kwartał jest najbardziej prawdopodobnym terminem plasowania obligacji.

Pierwsza emisja tokenizowanych bonów

Plan ogłoszono po pierwszym w Kazachstanie plasowaniu tokenizowanych bonów banku centralnego. W tym miesiącu Bank Narodowy sprzedał 91-dniowe bony o wartości 50 mld tenge, czyli około 112 mln dolarów. Z tej kwoty 10 mld tenge, co stanowi około 22,3 mln dolarów, wyemitowano w formie tokenizowanej za pośrednictwem Kazachstańskiej Giełdy Papierów Wartościowych KASE.

Średnia ważona rentowność bonów wyniosła 15,72%, a popyt przekroczył wielkość podaży 1,4 raza. Stopa banku centralnego Kazachstanu, według przytoczonych przez CoinDesk danych za 2026 rok, wynosi 15,75%.

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Infrastruktura dla aktywów cyfrowych

KASE podała, że jej platforma aktywów cyfrowych wykorzystuje blockchain Solana, a infrastrukturę do przechowywania aktywów zapewnia BitGo. Jednocześnie udział KASE i BitGo w przyszłej emisji obligacji skarbowych nie został jeszcze potwierdzony.

Tokenizowane bony były zobowiązaniami Banku Narodowego, podczas gdy planowane obligacje będą reprezentować dług Ministerstwa Finansów. W październiku Bank Narodowy zaangażował również Tether do badania stablecoinów i tokenizacji aktywów. Kazachstańscy urzędnicy osobno deklarowali plany tokenizacji nieruchomości i innych aktywów.

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