Kazachstan zwrócił się do OPEC+ z prośbą o podwyższenie oceny jego zdolności do stabilnego wydobycia ropy naftowej. Wcześniej z podobnym żądaniem wystąpił Irak. Jak informuje OilPrice, powołując się na Reutersa, wniosek wpłynął na cztery dni przed spotkaniem grupy, na którym ma zostać określona polityka wydobycia na 2027 rok.

Weryfikacja możliwości produkcyjnych

OPEC+ prowadzi pierwszą weryfikację, której celem jest ustalenie, ile ropy każdy kraj członkowski jest w stanie stabilnie wydobywać. Jej wyniki mają zostać wykorzystane do określenia celów produkcyjnych na następny rok. Według jednego z rozmówców Reutersa OPEC+ prowadzi w tym tygodniu konsultacje z państwami, które nie zgadzają się z wstępnymi ocenami.

Amerykańska firma konsultingowa DeGolyer and MacNaughton ocenia zdolności produkcyjne wszystkich uczestników OPEC+, z wyjątkiem Rosji, Iranu i Wenezueli. Ministerstwo Energii Kazachstanu potwierdziło, że weryfikacja się odbyła, lecz nie ujawniło jej wniosków ani dalszych kroków.

Według danych OPEC kwota Kazachstanu na listopad i grudzień wynosi 1,628 mln baryłek dziennie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna oceniała wydobycie ropy w Kazachstanie w październiku na 1,76 mln baryłek dziennie, czyli około 8% powyżej tej kwoty. W styczniu 2025 roku Chevron rozpoczął wydobycie w ramach wartego 48 mld dolarów projektu Future Growth Project na złożu Tengiz.

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Ograniczenia eksportowe i stanowisko Iraku

Na wielkość wydobycia Kazachstanu w tym roku wpłynęły również zakłócenia eksportu. Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego, którym trafia ponad 80% eksportu ropy tego kraju do terminalu w pobliżu Noworosyjska na czarnomorskim wybrzeżu Rosji, państwa-agresora, w lipcu wstrzymało załadunek po atakach dronów na tankowce w terminalu.

Wydobycie ropy i kondensatu w Kazachstanie spadło o około 21% do 1,63 mln baryłek dziennie, wobec lipcowej średniej 2,07 mln baryłek dziennie. Wydobycie w Tengiz spadło o 56%. W marcu Ministerstwo Energii Kazachstanu już obniżyło plan wydobycia na 2026 rok ze 100,5 mln do 96–98 mln ton, powołując się na ataki na infrastrukturę Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego oraz sytuację w Tengiz.

Irak kwestionuje wstępną ocenę swoich mocy na poziomie 4,9 mln baryłek dziennie. Bagdad, którego kwota wynosi 4,431 mln baryłek dziennie, zabiega o uznanie mocy na poziomie około 6 mln baryłek dziennie. Według oceny Międzynarodowej Agencji Energetycznej trwała zdolność produkcyjna Iraku wynosi 4,87 mln baryłek dziennie.

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