Kazachstan zaproponował utworzenie pod egidą ONZ międzynarodowej organizacji mającej wzmocnić globalną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego. Poinformował o tym premier Kazachstanu Olżas Bektienow podczas konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji, donosi Anadolu Agency.

Bezpieczeństwo wodne Azji Centralnej

Według Bektienowa kraje Azji Centralnej mierzą się ze wzrostem temperatur, kurczeniem się lodowców, pustynnieniem i niedoborem wody. Podkreślił potrzebę ściślejszej współpracy regionalnej i zaprosił partnerów międzynarodowych do poparcia propozycji zainicjowanej przez prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Jak zaznaczył szef rządu, Kazachstan przestrzega paryskiego porozumienia klimatycznego i planuje osiągnąć neutralność węglową do 2060 roku. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w kraju wzrósł w ciągu sześciu lat czterokrotnie — do 8%. Do 2030 roku Kazachstan zamierza zwiększyć ten wskaźnik do 15%.

Bektienow wspomniał również o rozwoju zielonego korytarza energetycznego wraz z Azerbejdżanem i Uzbekistanem, który ma zapewniać dostawy czystej energii elektrycznej na rynki międzynarodowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Propozycje Kirgistanu

Przewodniczący Gabinetu Ministrów Kirgistanu Adyłbek Kasymalijew wezwał do zwiększenia międzynarodowego finansowania klimatycznego dla krajów górskich i zaproponował utworzenie Globalnego Centrum Odporności Regionów Górskich. Zwrócił się również do państw z prośbą o poparcie ogłoszenia lat 2028–2037 Dekadą ONZ na rzecz wzmacniania odporności regionów górskich oraz o organizowanie corocznych dialogów klimatycznych ONZ poświęconych tematyce górskiej.

Kasymalijew przypomniał o inicjatywie utworzenia międzynarodowego funduszu powierniczego dla kirgiskiego jeziora Issyk-Kul. Prezydent Kirgistanu Sadyr Dżaparow obiecał przeznaczyć na jego utworzenie 10 mln dolarów z budżetu państwa.

Cele klimatyczne Mołdawii

Premier Mołdawii Vasile Tofan z kolei wezwał do aktywniejszej współpracy międzynarodowej i bardziej dostępnego finansowania klimatycznego. Oświadczył, że udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w kraju wzrósł w ciągu sześciu lat z około 3% do niemal 30%, a Mołdawia planuje zmniejszyć emisje netto gazów cieplarnianych o 75% do 2035 roku.

Czytaj nas na