Skarbnik Australii Jim Chalmers oświadczył, że nadchodząca śródroczna aktualizacja prognoz gospodarczych i budżetowych będzie przewidywać znaczne oszczędności w walce z inflacją. Podczas konferencji Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji w Sydney powiedział, że rząd musi ograniczyć wydatki w wystarczającym stopniu, ale nie na tyle, by zagrozić wzrostowi gospodarczemu, informuje The Guardian.

Równowaga między oszczędnościami a wzrostem

Według Chalmersa aktualizacja powinna zmniejszyć obecną presję na możliwości gospodarki, a jednocześnie zachować możliwość udzielania pomocy w związku ze wzrostem kosztów życia bez dodatkowego nasilania presji cenowej. Zauważył także, że rynki finansowe najwyraźniej uważają, iż stopy procentowe w Australii osiągnęły już szczyt.

Skarbnik znajduje się pod presją po pięciu podwyżkach stóp procentowych, w warunkach rosnącego bezrobocia i kosztów życia. Wyjaśnił koncentrację na oszczędnościach wyższymi kosztami obsługi długu publicznego, wzrostem cen podstawowych usług i innymi nieuniknionymi wydatkami.

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Deficyt i zmiany podatkowe

Chalmers oświadczył, że od dojścia Partii Pracy do władzy w 2022 roku rząd zapewnił łącznie 180 mld dolarów australijskich oszczędności. Jednocześnie dokumenty budżetowe przewidują deficyt wynoszący prawie 10 mld dolarów australijskich w latach 2024–2025, 22,3 mld w latach 2025–2026, a oczekiwany deficyt w bieżącym roku finansowym wynosi 31,5 mld.

Rząd Anthony’ego Albanese’a stara się również wprowadzić środki podatkowe ogłoszone w majowym budżecie, w tym minimalny 30-procentowy podatek od dochodów z trustów uznaniowych. Australijski Urząd Podatkowy planuje konsultacje z biznesem dotyczące modernizacji systemu: wstępnego wypełniania danych o dochodach wykonawców oraz uproszczenia zasad opodatkowania niewielkich świadczeń w systemie FBT.

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