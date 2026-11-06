W Kalifornii w USA skarbniczka stanu Fiona Ma została wybrana wicegubernatorką podczas wyborów śródokresowych. Została pierwszą Amerykanką pochodzenia azjatyckiego wybraną na drugie najwyższe stanowisko wykonawcze w stanie, podaje South China Morning Post.

Kariera polityczna Ma

60-letnia Ma urodziła się w Nowym Jorku w rodzinie chińskich imigrantów. Karierę polityczną rozpoczęła w San Francisco, gdzie została wybrana do Rady Nadzorczej miasta. Następnie Ma zajmowała kilka stanowisk na szczeblu stanowym, a przed wyborem na wicegubernatorkę była skarbniczką Kalifornii.

W oświadczeniu dla SCMP Ma powiedziała, że jej zwycięstwo honoruje pokolenia Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, którzy pokonywali bariery i utorowali drogę swoim następcom. Wyraziła też nadzieję, że wynik ten zainspiruje młodych ludzi, zwłaszcza dziewczęta i dzieci imigrantów, do wielkich marzeń i wytrwałej pracy.

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Historia rodziny w Chinach

Pochodzenie Ma przyciągnęło uwagę chińskojęzycznych mediów i społeczności internetowych. Według chińskojęzycznych publikacji jej dziadkiem był Ma Zhen, generał porucznik Armii Republiki Chińskiej, który w 1928 roku został pierwszym burmistrzem Kunmingu w prowincji Yunnan.

Dwaj bracia Ma Zhena również służyli jako generałowie. Trzej bracia byli znani ze swojego wkładu wojskowego podczas drugiej wojny chińsko-japońskiej, a ich rodzinę nazywano rodziną z „trzema generałami pod jednym dachem”. Ma opowiadała, że o pracy dziadka jako burmistrza Kunmingu dowiedziała się dopiero później, ponieważ nigdy go nie poznała: jej dziadkowie zmarli na długo przed jej narodzinami.

Według chińskojęzycznych mediów w 2023 roku Ma wraz z ojcem odwiedziła rodzinne miejsce w Kunmingu. Nazywała również historię przeprowadzki swoich rodziców do USA ważną częścią własnej politycznej drogi. Jak powiedziała, rodzice przybyli do kraju z 3 tysiącami dolarów i marzeniem oraz zaszczepili jej wartości ciężkiej pracy, edukacji, wytrwałości i pomagania innym.

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