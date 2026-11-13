Reprezentacja Anglii pokonała Chorwację 2:1 w meczu Ligi Narodów na stadionie Wembley w Londynie. Harry Kane wykorzystał decydujący rzut karny i rozegrał 126. mecz w reprezentacji, wyprzedzając Petera Shիլtona pod względem liczby występów w męskiej reprezentacji Anglii. Informuje o tym The Guardian.

Anglicy objęli prowadzenie w połowie pierwszej połowy. Kane otrzymał podanie od Lewisa Halla i zagrał po przekątnej do Jude'a Bellinghama. Ten uderzył z woleja ponad bramką, po czym obrońca Joško Gvardiol popełnił błąd, pozwalając Morganowi Rogersowi skierować piłkę do bramki Dominika Livakovicia z bliskiej odległości.

Błąd w obronie i karny Kane'a

Krótko przed końcem pierwszej godziny gry Chorwacja wyrównała. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Jarell Quansah próbował głową podać piłkę do bramkarza Jordana Pickforda, ale nie zauważył Petra Sučicia. Chorwacki piłkarz wystawił nogę i zdobył bramkę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Następnie Anglia wywalczyła rzut karny po walce w polu karnym Chorwatów podczas rzutu rożnego: VAR ustalił, że Ivan Smolčić pociągnął Quansaha za koszulkę. Kane uderzył w środek bramki, a Livaković nie zdołał uratować swojej drużyny. Gol ten był 92. trafieniem napastnika dla reprezentacji Anglii i jego 27. wykorzystanym rzutem karnym.

Szansa w walce o pierwsze miejsce

Chorwacja miała okazje, by wyrównać pod koniec meczu. Najbliżej zdobycia gola był Nikola Vlašić, który w 82. minucie po przyjęciu piłki uderzył obok słupka. James Garner również strzelił gola dla Anglii po wejściu z ławki, ale bramka nie została uznana z powodu spalonego Bellinghama.

Przed rozpoczęciem meczu Kane został uhonorowany z okazji rekordu: wyszedł na boisko z czwórką dzieci, a także otrzymał wyróżnienia od Petera Shiltona, Luki Modricia i księcia Williama. Zwycięstwo pozwoliło drużynie Thomasa Tuchela zachować szansę na wyprzedzenie Hiszpanii i zajęcie pierwszego miejsca w grupie w meczu w Madrycie.

Czytaj nas na