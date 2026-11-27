W Wielkiej Brytanii na koncie Instagram księcia i księżnej Walii opublikowano fragment nadchodzącego filmu dokumentalnego Heal: A Princess of Wales Story. Księżna Walii Kate opowiedziała w nim o doświadczeniu leczenia raka, nazywając drogę przez chorobę nowotworową lub inną długotrwałą chorobę samotną. Jednocześnie zaznaczyła, że ludzie nie pokonują życiowych prób samotnie.

Spotkanie z grupą wsparcia

Jak informuje Rolling Stone, we fragmencie Kate uczestniczy w spotkaniu grupy wsparcia Shine Cancer Support. Powiedziała uczestnikom, że ważne jest dla niej podzielenie się własnym doświadczeniem, wysłuchanie ich historii oraz rozmowa z ludźmi, którzy przeszli przez podobne okoliczności.

Księżna zaznaczyła również, że wcześniej prawie nie mówiła o tym doświadczeniu poza kręgiem rodziny. Jak stwierdziła, choroba połączyła ją z wieloma ludźmi, którzy przechodzą własną drogę, dlatego to doświadczenie przestało być wyłącznie osobiste.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Premiera i trzy szczyty

Film zostanie pokazany w BBC 29 listopada, a następnego dnia zostanie wyemitowany w NBC. W filmie dokumentalnym Kate wspomina walkę z rakiem podczas Three Peaks Challenge — wejścia na najwyższe góry Anglii, Szkocji i Walii w ciągu 24 godzin. W czerwcu podjęła to wyzwanie na rzecz Royal Marsden Cancer Charity. Kate leczyła się w szpitalu Royal Marsden, a środki z dystrybucji filmu również zostaną przekazane tej organizacji charytatywnej.

Kate poinformowała o swojej diagnozie w marcu 2024 roku po operacji jamy brzusznej przeprowadzonej w styczniu. We wrześniu 2024 roku oświadczyła, że zakończyła leczenie, a w styczniu 2025 roku poinformowała, że jest w remisji i skupia się na rekonwalescencji.

Czytaj nas na