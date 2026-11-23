Firma cateringowa Compass z Surrey w Wielkiej Brytanii planuje przenieść swój główny debiut z Londynu do Nowego Jorku. Informuje o tym The Guardian, powołując się na Financial Times. Firma może ogłosić swój zamiar już we wtorek wraz z rocznymi wynikami finansowymi.

Compass wchodzi w skład indeksu FTSE 100 i jest notowana w Londynie od 1988 roku. Wartość firmy szacuje się na około 43,6 mld funtów szterlingów, czyli 57 mld dolarów. Jej siedziba znajduje się w hrabstwie Surrey, a łączna liczba pracowników na świecie przekracza 600 tys. osób.

Większość zysku pochodzi z Ameryki Północnej

Compass dostarcza posiłki do ponad 2 tys. szkół, akademii, college'ów i uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, a także do niektórych szpitali Narodowej Służby Zdrowia i prywatnych biur. Firma dostarcza również gotowe posiłki dla sieci Starbucks, Costa i Taco Bell.

W ubiegłym roku około trzy czwarte zysku Compass w wysokości 3 mld dolarów zostało wygenerowane w Ameryce Północnej. W październiku 2023 roku firma zmieniła walutę sprawozdawczości finansowej z funta szterlinga na dolara amerykańskiego, a w kwietniu tego roku przeniosła handel swoimi londyńskimi akcjami na dolary.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wtórny debiut w Londynie

Według The Telegraph Compass zamierza utrzymać wtórny debiut w Londynie i oświadczyć, że zmiany nie zagrażają jej pracownikom w Wielkiej Brytanii. The Guardian zwrócił się do firmy o komentarz.

Potencjalna decyzja Compass będzie kolejnym przeniesieniem dużej firmy z Londynu do USA. Wcześniej swoje główne debiuty do USA przeniosły Ashtead, CRH i Flutter Entertainment. AstraZeneca również w tym roku bezpośrednio wprowadziła swoje akcje na Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych, zrównując status amerykańskich i londyńskich papierów wartościowych.

Według EY w pierwszej połowie roku w Londynie odbyło się tylko siedem nowych debiutów, które pozyskały łącznie 577 mln funtów szterlingów.

Czytaj nas na