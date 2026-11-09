W Finlandii agencja ubezpieczeń społecznych Kela monitorowała latem 2023 roku kliknięcia myszką komputerową około 2 tysięcy pracowników, aby ocenić ich produktywność. Jak informuje YLE News, kontrola objęła od dwóch do sześciu wcześniejszych miesięcy pracy pracowników.

Kontrola czasu pracy

W Kela oświadczono, że monitoring był jednorazowym eksperymentem. Jednocześnie wielu pracowników uważało go za stresujący. W Kela pracuje prawie 4 tysiące specjalistów zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o świadczenia społeczne, którymi zarządza ponad 300 menedżerów.

W wyniku monitoringu dziesiątki pracowników otrzymały nagany, ostrzeżenia lub zostały zwolnione. Jedna z pracownic powiedziała, że raporty szczegółowo odnotowywały, kiedy dana osoba pobierała sprawę z kolejki, podejmowała decyzję lub pozostawiała sprawę bez dalszego biegu.

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Zwolnienia i orzeczenie sądu

W prezentacji przygotowanej po kontroli z 2023 roku kierownikom doradzano, aby zwracali uwagę na nieoczekiwane lub niewystarczająco wyjaśnione nieobecności, niechęć pracowników do przychodzenia do biura oraz statusy Skype, które przez długi czas pozostawały żółte lub czerwone. Dokument dotyczył także długich przerw między zadaniami i wybiórczego wykonywania spraw.

Kela informowała, że wykryła wzrost przypadków niewłaściwego wykorzystywania czasu pracy i na tej podstawie zwolniła w 2024 roku dziesięć osób. Wiosną 2026 roku Fiński Sąd Pracy uznał jedno z takich zwolnień za niezgodne z prawem: zdaniem sądu raporty z monitoringu nie dawały wiarygodnego obrazu tego, jak pracownik wykorzystywał czas pracy.

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