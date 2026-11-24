Badacze z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii ustalili, że 19% pierwotnych guzów nowotworowych i 26% guzów przerzutowych ma zmiany DNA powiązane z lekami celowanymi, już zatwierdzonymi co najmniej dla jednego typu nowotworu. Ponad połowę potencjalnie możliwych do leczenia zmian genetycznych wykryto w typach nowotworów, dla których odpowiednie leki nie mają zatwierdzenia lub takich zmian nie testuje się rutynowo, informuje News-Medical.

Analiza ponad 17 tysięcy guzów

Zespół przeanalizował dane z sekwencjonowania całego genomu ponad 17 tysięcy guzów. Próba obejmowała 11 tysięcy guzów pierwotnych z brytyjskiego projektu „100 000 Genomów” oraz sześć tysięcy guzów przerzutowych z bazy danych holenderskiej fundacji Hartwig Medical Foundation.

Naukowcy szukali zmian, które można bezpośrednio powiązać z terapiami zatwierdzonymi przez amerykańską Agencję Żywności i Leków. Oceniali również zmiany genetyczne, dla których leki są jeszcze w fazie rozwoju lub badań klinicznych.

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Ograniczenia zatwierdzeń według typu nowotworu

Leki celowane zwykle uzyskują zatwierdzenie po badaniach dotyczących konkretnych typów guzów. Dlatego lek dopuszczony do leczenia jednego rodzaju nowotworu poprzez określony cel molekularny nie może być automatycznie stosowany przeciwko innemu rodzajowi nowotworu, nawet jeśli występuje w nim taka sama zmiana DNA.

W badaniu zamiast poszukiwać wyłącznie pojedynczych mutacji zastosowano sekwencjonowanie całego genomu w celu wykrycia ogólnych wzorców uszkodzeń DNA. Podejście to pozwala w szczególności wykrywać zaburzenia rekombinacji homologicznej — jednego z najdokładniejszych mechanizmów naprawy DNA w komórkach.

Starsza autorka pracy, profesor Departamentu Medycyny Genomowej Uniwersytetu Cambridge Serena Nik-Zainal, zaznaczyła, że nie każdy już zatwierdzony lek będzie odpowiedni do leczenia innego rodzaju nowotworu. Jak powiedziała, wyniki wskazują na możliwe kierunki nowych badań klinicznych. Autorzy podkreślili również potrzebę sprawdzenia, czy takie podejście poprawi wyniki leczenia pacjentów oraz czy sekwencjonowanie całego genomu będzie opłacalne ekonomicznie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Lancet Oncology.

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