W Cambridge w Wielkiej Brytanii naukowcy opracowali prototyp dousznego urządzenia eVRT dla osób cierpiących na zawroty głowy i zaburzenia równowagi. System, przypominający kształtem słuchawki, ma pomóc pacjentom przechodzić rehabilitację przedsionkową w domu. Projekt otrzymał dwa granty o łącznej wartości 398 701 funtów na dalszy rozwój urządzenia, informuje News-Medical.

Jak działa system

eVRT stworzył zespół laboratorium SENSE przy Wydziale Nauk Klinicznych o Neuronauce Uniwersytetu Cambridge, którym kieruje profesor Manohar Bance. Urządzenie mierzy wskaźniki równowagi i łączy się z aplikacją monitorującą wykonywanie ćwiczeń. Aplikacja umożliwia także śledzenie postępów pacjenta, a fizjoterapeutom i klinicystom — dostosowywanie leczenia.

W materiale zaznaczono, że na zawroty głowy i zaburzenia równowagi cierpi 15–20% dorosłej populacji. Ćwiczenia głowy, oczu i ciała prowadzone z udziałem wyspecjalizowanych fizjoterapeutów mogą pomóc, jednak takie wsparcie po upadkach jest dostępne tylko w około jednej trzeciej trustów brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia. Samodzielne wykonywanie ćwiczeń przedsionkowych w domu bez wsparcia często przynosi ograniczone rezultaty.

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Granty i testy w domu

Organizacja UK Research and Innovation przeznaczyła 248 783 funtów na przygotowanie eVRT do produkcji, w tym na certyfikację urządzenia medycznego i ocenę dróg jego dostarczania na rynki Wielkiej Brytanii, Europy i Stanów Zjednoczonych. Konsultacji dotyczących produkcji udzieli firma Wideblue, a komercjalizacja jest planowana za pośrednictwem spółki spin-off Pinnacle Neuroscience, tworzonej z udziałem Cambridge Enterprise.

Brytyjski Narodowy Instytut Badań nad Zdrowiem i Opieką przyznał kolejne 149 918 funtów w ramach programu NIHR THRIVE. Środki te są przeznaczone na wspólne dopracowanie urządzenia z pacjentami i pracownikami ochrony zdrowia. Prace w ramach grantu obejmą dwutygodniową pilotażową próbę systemu w domach pacjentów, a także wywiady z pacjentami, opiekunami i specjalistami klinicznymi w całej Wielkiej Brytanii.

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