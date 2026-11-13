Zunifikowana mistrzyni świata w wadze junior średniej Chantelle Cameron stoczy 24 grudnia w Dubaju rewanż z byłą mistrzynią świata Mikaelą Mayer. Pojedynek odbędzie się na karcie wstępnej gali bokserskiej, której walką wieczoru będzie starcie Jake’a Paula z Cedrikiem Doumbe, informuje Sky Sports.

Druga walka w ciągu czterech miesięcy

Cameron i Amerykanka Mayer ponownie spotkają się w ringu cztery miesiące po pierwszym pojedynku w Birmingham. W sierpniu Cameron pokonała Mayer jednogłośną decyzją sędziów. Sky Sports określił tę walkę kandydatem do miana pojedynku roku.

Według Cameron zawodniczki uzgodniły rewanż jeszcze przed pierwszą walką i dotrzymały tego ustalenia. Po porażce Mayer oświadczyła, że uważa się za zwyciężczynię pierwszego pojedynku, a także powiedziała, że pracowała nad poprawą błędów i zamierza odzyskać pasy mistrzowskie.

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Program gali w Dubaju

Dyrektor generalny Most Valuable Promotions Nakisa Bidarian oświadczył, że Cameron będzie bronić w rewanżu trzech tytułów. Walką wieczoru gali w Coca-Cola Arena będzie ośmiorundowy zawodowy pojedynek w wadze junior ciężkiej między Paulem a Doumbe. Dla Paula będzie to pierwszy występ w ringu od walki z Anthonym Joshuą.

Doumbe jest dwukrotnym mistrzem Glory w kickboxingu w wadze półśredniej. Jego bilans w kickboxingu wynosi 75 zwycięstw, siedem porażek i jeden remis, w tym 45 wygranych przez nokaut. W mieszanych sztukach walki ma rekord 6-1, a w boksie zawodowym jedno zwycięstwo: w 2015 roku pokonał Mohameda Fodila na punkty.

W programie znalazła się także ośmiorundowa walka w wadze lekkiej między amerykańskim olimpijczykiem Jamalem Harveyem, który ma rekord 5-0 i cztery zwycięstwa przez nokaut, a Szkotem Craigiem Morganem z rekordem 15-1-1.

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