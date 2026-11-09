Cameron Bruce wybrany trenerem Brisbane Lions — ABC News Australia

Australijski klub Brisbane Lions wybrał 47-letniego Camerona Bruce’a na nowego głównego trenera po odejściu Chrisa Fagana. Bruce wcześniej pracował jako asystent Fagana, a we wtorek ma zostać oficjalnie przedstawiony na tym stanowisku.

Wybór klubu

Jak podaje ABC News Australia, Bruce wyprzedził innych kandydatów na to stanowisko, w tym Nathana Buckleya i Adama Simpsona. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy jako asystent trenera w Australijskiej Lidze Futbolowej.

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Bruce pracował w sztabie szkoleniowym Fagana. Wybierając go, klub postawił na kandydata z własnej struktury trenerskiej.

Następca Fagana

Chris Fagan odszedł z Brisbane po dekadzie pracy w klubie i dołączył do Carltonu jako dyrektor ds. szkolenia. ABC News Australia określa Fagana jako trzykrotnego mistrza.

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