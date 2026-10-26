W Kenii generalny inspektor policji Douglas Kanja awansował 85 starszych oficerów po tym, jak Sąd Apelacyjny potwierdził jego uprawnienia do rekrutowania, zarządzania i awansowania funkcjonariuszy w mundurach. Jak informuje Nation Kenya, listy awansowe zaczęto wydawać w piątek, kilka godzin po orzeczeniu sądu.

Awanse szefów jednostek

Dowódca General Service Unit Johana Tonui został starszym zastępcą generalnego inspektora policji. Ten sam stopień otrzymali dyrektor operacyjny Narodowej Służby Policji Philip Achola Opiyo, dyrektor operacyjny Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych Samson Kiptum, szef Narodowej Akademii Dochodzeń Kryminalnych Ibrahim Jilo, dowódca jednostki ochrony budynków rządowych Eggre Shamalla oraz dyrektor jednostki spraw wewnętrznych Paul Mumo.

Stopień starszego zastępcy generalnego inspektora policji jest o jeden szczebel niższy od stanowiska zastępcy generalnego inspektora. Do stopnia zastępcy generalnego inspektora awansowano między innymi szefa zespołu eskorty prezydenta Williama Ruto, Williama Kiptoo Sawe, dowódcę jednostki drogowej Stephena Odhiambo Okere, dyrektora wydziału śledczego ds. zabójstw Martina Nyuguto oraz dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych Johna Kimathiego Marete.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Orzeczenie sądu zakończyło spór

Trzyosobowy skład Sądu Apelacyjnego oddalił apelacje Narodowej Komisji Służby Policji oraz Towarzystwa Prawniczego Kenii. Sąd wyjaśnił, że uprawnienia komisji obejmują cywilny personel służby policyjnej, podczas gdy generalny inspektor ma niezależne uprawnienia wobec funkcjonariuszy w mundurach.

Awans 300 policjantów został wstrzymany z powodu sporu między generalnym inspektorem a Narodową Komisją Służby Policji. Po orzeczeniu sądu listy awansowe otrzymało 85 starszych oficerów, którzy odbywali szkolenie w kolegiach policyjnych, a także 215 młodszych funkcjonariuszy, od kaprali do starszych sierżantów. Łącznie w kraju awansowano 1 948 policjantów; Narodowa Służba Policji oczekuje nowych nominacji w ramach przygotowań do wyborów powszechnych w 2027 roku.

Czytaj nas na