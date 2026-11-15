Kenijskie władze wszczęły śledztwo po protestach w obozie Hagadera, który wchodzi w skład kompleksu dla uchodźców Dadaab w północno-wschodniej Kenii. Podczas starć z siłami bezpieczeństwa protestujący uszkodzili biura Departamentu ds. Uchodźców, ukradli sprzęt państwowy i wtargnęli do pobliskich przedsiębiorstw, informuje Anadolu Agency.

Protesty przeciwko budowie rynku

Niepokoje rozpoczęły się w sobotę rano w obozie Hagadera w hrabstwie Garissa, niedaleko granicy z Somalią. Młodzi uchodźcy sprzeciwili się planom budowy nowoczesnego rynku na otwartej działce. Według policji uczestnicy protestu rzucali kamieniami w funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, a kilka przedsiębiorstw zostało zmuszonych do zawieszenia działalności.

Departament ds. Uchodźców oświadczył, że jego biuro i inna infrastruktura zostały utworzone, aby służyć zarówno uchodźcom, jak i lokalnej społeczności Hagadery. Resort podkreślił, że niszczenie obiektów utrudnia świadczenie niezbędnych usług i zagraża pokojowemu współistnieniu społeczności.

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Poszukiwanie osób zaangażowanych

Przedstawiciel społeczności Mahat Moulid zasugerował, że do protestów mogły podżegać interesy komercyjne niezadowolone z projektu, mimo wcześniejszych konsultacji z liderami uchodźców i mieszkańców. Władze oświadczyły, że ustalają osoby zaangażowane, próbują odzyskać skradzione mienie i zapobiec kolejnym niepokojom.

Kompleks Dadaab, założony w 1991 roku dla osób uciekających przed wojną domową w Somalii, liczy ponad 438 tys. uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Według Agencji ONZ ds. Uchodźców niemal 97% z nich pochodzi z Somalii, a w Hagaderze na dzień 31 października przebywało ponad 145 tys. osób.

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