W Kenii system cyfrowej identyfikacji i śledzenia zwierząt gospodarskich ANITRAC działa w siedmiu pilotażowych hrabstwach — Narok, Kitui, Garissa, Taita-Taveta, Siaya, Kiambu i Tana River — a także na państwowych farmach. Jak poinformował główny sekretarz Państwowego Departamentu Rozwoju Hodowli Zwierząt Jonathan Mueke, każdemu zwierzęciu przypisuje się unikalny elektroniczny kolczyk powiązany ze scentralizowaną, zabezpieczoną bazą danych, podaje Nation Kenya.

System ma rejestrować właściciela zwierzęcia, miejsca wypasu, szczepienia, przemieszczanie między hrabstwami, a także ubój lub przetwarzanie. Dane są dostępne za pośrednictwem portalu internetowego i aplikacji mobilnej, która, według Państwowego Departamentu Rozwoju Hodowli Zwierząt, może działać na obszarach bez połączenia z internetem.

Kontrola przemieszczania i chorób

Urzędnicy postrzegają ANITRAC jako zamiennik znakowania zwierząt gospodarskich rozżarzonym żelazem. System przewiduje cyfrowe przenoszenie własności oraz elektroniczne zezwolenia na przemieszczanie zwierząt. Zdaniem Mueke ma to ułatwić odnajdywanie skradzionych zwierząt i rozstrzyganie sporów własnościowych.

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Mueke oświadczył również, że cyfrowe rejestry mogą pomóc szybciej ustalać źródło ognisk pryszczycy lub gorączki Doliny Rift, wprowadzać ograniczenia kwarantannowe oraz prowadzić ukierunkowane szczepienia. Nazwał system elementem krajowej strategii One Health.

Ramy prawne i rozszerzenie

Według stanu na lipiec 2026 roku w pilotażowych hrabstwach i na państwowych farmach rejestrowano bydło. Projekt ustawy o ANITRAC przeszedł krajową walidację, natomiast przepisy wykonawcze dla systemu są nadal opracowywane. Rząd Kenii planuje rozszerzyć rejestrację na wszystkie hrabstwa kraju i całe pogłowie zwierząt.

Według Mueke identyfikowalność może być ważna dla eksportu mięsa, mleka i skóry, ponieważ nabywcy w Europie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, USA, Chinach i Arabii Saudyjskiej wymagają danych o pochodzeniu produktów, bezpieczeństwie żywności i zdrowiu zwierząt.

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