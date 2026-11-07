W Molo, w hrabstwie Nakuru w Kenii, rolniczka Wangari Ndungu zbudowała drugą szklarnię do uprawy sadzonek kapusty. Konstrukcja o wymiarach 15 na 30 metrów mieści 3 tys. tacek i jest przeznaczona na 600 tys. sadzonek. Poinformował o tym Nation Kenya.

Od ziemniaków do sadzonek

Po ukończeniu Uniwersytetu Chuka w 2018 roku Ndungu przez trzy lata pracowała jako specjalistka ds. rozwoju biznesu w firmach budowlanych w Kenii i za granicą. W 2023 roku kupiła certyfikowany materiał sadzeniakowy ziemniaków i zaczęła go uprawiać na dwóch akrach ziemi. W następnym sezonie powierzchnię zwiększono do ośmiu akrów, a później rolniczka przeszła na uprawę sadzonek kapusty.

W 2024 roku zainwestowała 480 tys. szylingów kenijskich w pierwszą szklarnię o długości 15 metrów i szerokości ośmiu metrów. Mieści ona 480 tacek o maksymalnej pojemności 100 tys. sadzonek. Pozostałe środki Ndungu przeznaczyła na nasiona i puste tacki, które kosztowały od 85 do 100 szylingów kenijskich za sztukę.

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Pielęgnacja i sprzedaż

Nasiona wysiewa się do tacek z substratem kokosowym. Przed przeniesieniem do szklarni tacki pozostawia się na trzy dni w zaciemnionym pomieszczeniu, przykryte jutą, aby nasiona kiełkowały równomiernie. W szklarni stosuje się siatkę do regulacji temperatury oraz kolorowe pułapki na owady, a rośliny co tydzień są zabezpieczane przed widocznymi szkodnikami.

Według Ndungu pierwsza partia była gotowa do sadzenia po czterech–sześciu tygodniach. Sprzedawała każdą sadzonkę po dwa szylingi kenijskie i uzyskała ponad 100 tys. szylingów. Druga partia była mniej udana z powodu kwasowości substratu kokosowego. Następnie rolniczka skonsultowała się z agronomem w sprawie obróbki substratu, utrzymania poziomu pH, fertygacji i zapobiegania infekcjom.

Ndungu uprawia odmiany Gloria, Victoria i Greenboy oraz sprzedaje sadzonki na lokalnych rynkach, przez Facebooka, WhatsAppa i Instagram, a także sąsiednim rolnikom. Oświadczyła, że w jednym cyklu produkcyjnym w jednej szklarni osiąga sprzedaż na poziomie 400–600 tys. szylingów kenijskich. Przedsiębiorczyni poinformowała również o utworzeniu ponad 15 miejsc pracy. Wśród głównych wyzwań wymieniła koszty produkcji i nieregularne opady; aby zapewnić wodę, na farmie wywiercono trzy studnie głębinowe i zbiera się wodę deszczową.

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