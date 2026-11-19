Kenijska mistrzyni świata w maratonie Peres Jepchirchir została zdyskwalifikowana na trzy lata za stosowanie zakazanego EPO. O decyzji Athletics Integrity Unit poinformowało Channel NewsAsia.

Naruszenia przepisów antydopingowych

Atletics Integrity Unit oświadczyła, że sportsmenka przyznała się do naruszenia przepisów antydopingowych. Dotyczą one obecności w jej próbce zakazanej substancji, jej metabolitów lub markerów.

Jepchirchir przyznała się również do naruszenia związanego z użyciem lub próbą użycia zakazanej substancji albo metody. Ten przepis obejmuje zarówno faktyczne stosowanie zakazanych środków, jak i próbę ich użycia.

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Trzyletnia dyskwalifikacja

Według jednostki EPO zostało w komunikacie określone jako zakazany środek stymulujący krwiotworzenie. AIU poinformowała o trzyletniej dyskwalifikacji w czwartek, 19 listopada.

W materiale Jepchirchir została nazwana mistrzynią świata w maratonie. CNA opublikowała tę informację, powołując się na komunikat organu antydopingowego.

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