Dziewięciu członków rodziny Kennedych złożyło w USA pozew przeciwko administracji prezydenta Donalda Trumpa. Zwracają się do sądu federalnego o zablokowanie budowy pozłacanego łuku triumfalnego, który, jak twierdzą, rzucałby cień na groby ich krewnych na Narodowym Cmentarzu w Arlington i zmieniłby postrzeganie memoriału.

Jak podaje The Guardian, projekt przewiduje łuk o wysokości 250 stóp, zwieńczony skrzydlatą figurą przypominającą Statuę Wolności. W pozwie wskazano, że konstrukcja zasłoniłaby otwarty widok na miejsca pamięci Kennedych i mogłaby na zawsze umniejszyć znaczenie tych memoriałów.

Argumenty rodziny

Rory Kennedy i Maxwell Kennedy, występujący w imieniu rodziny, oświadczyli, że wysoki łuk rzucałby cień na groby ich rodziców i wujów, a także na miejsca pochówku innych Amerykanów, którzy służyli krajowi. Nazwali pozew próbą ochrony świętych miejsc należących do narodu amerykańskiego.

Na Narodowym Cmentarzu w Arlington pochowani są prezydent John F. Kennedy, senator Edward Kennedy, a także Robert i Ethel Kennedy. Powodowie uważają, że administracja Trumpa naruszyła ustawy i procedury ustanowione przez Kongres w celu ochrony narodowego memoriału.

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Ograniczenia sądowe

W pozwie stwierdzono również, że Służba Parków Narodowych i Departament Spraw Wewnętrznych USA zezwoliły na budowę bez wymaganego zatwierdzenia przez Kongres. Rodzina zwraca się do sądu o unieważnienie tego zezwolenia i zakazanie prac budowlanych.

Łuk, wzorowany na paryskim Łuku Triumfalnym, stał się już przedmiotem innego sporu sądowego. 6 listopada sędzia federalna Tanya Chutkan zakazała administracji Trumpa rozpoczęcia prac budowlanych na 14 dni. Departament Sprawiedliwości USA wcześniej oświadczył, że łuk nie zostanie ukończony przed końcem drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa.

Powodowie oświadczyli również, że konstrukcja zasłoni widok między Pomnikiem Lincolna a Arlington House, które, jak twierdzą, zaprojektowano tak, by były zwrócone ku sobie jako symbol narodowego zjednoczenia po wojnie secesyjnej.

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