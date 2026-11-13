W Stanach Zjednoczonych pracownicy Białego Domu będą musieli uzyskać wcześniejszą zgodę Biura Radcy Prawnego Białego Domu na niektóre spotkania z zarejestrowanymi lobbystami. Taki tryb ustanowił w memorandum szef personelu Białego Domu Stephen Miller, podaje The Hill.

Jakich spotkań dotyczy wymóg

Nowy tryb obejmuje spotkania na terenie kompleksu Białego Domu z zarejestrowanymi lobbystami dotyczące polityki publicznej. Przedstawiciel Białego Domu przekazał redakcji, że memorandum rozesłano dzień wcześniej, a procedura jest „znacznie bardziej rygorystyczna” niż wcześniej.

W dokumencie wskazano również, że Biuro Łączności Publicznej Białego Domu (OPL) nadal będzie głównym punktem kontaktowym w relacjach z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami.

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Zmiany w aparacie Białego Domu

Według redakcji Miller został mianowany szefem personelu Białego Domu w piątek po wyborach śródokresowych. Zastąpił Susie Wiles, którą niektórzy urzędnicy administracji krytykowali za jej powiązania z grupami lobbystycznymi.

Były starszy doradca Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Callie Means twierdził, że Wiles i jej były zastępca James Blair rzekomo hamowali inicjatywę Make American Healthy Again, faworyzując korporacyjnych darczyńców. Biały Dom odrzucił te zarzuty, oświadczając, że administracja nie pozwalała i nie pozwoli zewnętrznym grupom wpływać na decyzje polityczne.

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