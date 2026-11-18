W Niemczech szef Volkswagena Oliver Blume bronił twardego kursu cięcia kosztów przed negocjacjami taryfowymi ze związkiem zawodowym IG Metall. Rozmowy między pracodawcą a związkiem mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu w Emden. Blume oświadczył, że koncern znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej, a porozumienia w ramach rundy taryfowej powinny pomóc zachować więcej miejsc pracy w Niemczech, informuje Tagesschau.

Wysokie koszty i niepewne wykorzystanie mocy produkcyjnych

Według Blume koszty pracy w niemieckich zakładach Volkswagena są w porównaniu europejskim ponad dwukrotnie wyższe. Jednocześnie przedstawiciele pracowników podkreślają, że personel już wniósł swój wkład w oszczędności podczas porozumienia taryfowego w 2024 roku. Zwracają też uwagę, że koszty wynagrodzeń stanowią jedynie 10–15% całkowitych kosztów koncernu.

Szef Volkswagena odpowiedział, że oszczędności są konieczne we wszystkich obszarach. Wśród czynników, które zmieniły warunki działania firmy, wymienił amerykańskie cła, zaostrzającą się konkurencję w Chinach, a także globalne kryzysy i konflikty, które spowodowały wzrost kosztów.

Blume powiedział, że dla zakładów Volkswagena w Hanowerze, Emden i Zwickau, a także zakładu Audi w Neckarsulm, na razie nie ma gwarantowanego ekonomicznie uzasadnionego wykorzystania mocy produkcyjnych w latach 30. XXI wieku. Według niego marki Volkswagen i Audi szukają rozwiązań dla tych lokalizacji. Jedną z możliwych opcji dla zakładu w Osnabrücku pozostaje praca dla przemysłu obronnego, jednak koncern nie będzie produkował systemów uzbrojenia. Chodzi o transport wojskowy i systemy obronne.

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Inwestycje i zakład Audi w USA

W najbliższych latach Volkswagen planuje zainwestować na świecie 135 mld euro. Wielu pracowników obawia się, że koncern skieruje znaczną część środków poza Niemcy, w tym na modernizację zakładów w Hiszpanii i Portugalii w celu produkcji kompaktowych samochodów elektrycznych, a także na planowany zakład Audi w USA, którego wartość wynosi około 4 mld euro.

Blume zapewnił, że Niemcy pozostają jednym z kluczowych kierunków inwestycji Volkswagena, choć firma dokładnie ocenia każdy wydatek. W Wolfsburgu koncern już anulował planowaną wielomiliardową inwestycję związaną z przejściem na samochody elektryczne, w tym zrezygnował z nowej metody produkcji wykorzystującej duże odlewane części.

Blume przyznał również, że niemieckie media negatywnie zareagowały na udział szefa Audi Gernota Döllnera w wydarzeniu wyborczym Donalda Trumpa. Wyjaśnił, że podczas budowy zakładów firmy muszą współpracować z lokalnymi władzami. Plan budowy zakładu Audi w USA nadal musi uzyskać zgodę rady nadzorczej.

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