W São Paulo w Brazylii szef Ferrari Frédéric Vasseur odbył spotkanie z Lewisem Hamiltonem i Charlesem Leclerkiem po ich incydencie na pierwszym okrążeniu Grand Prix Meksyku. Przypomniał kierowcom, że interesy zespołu muszą być dla nich priorytetem przed Grand Prix São Paulo.

Rozmowa po Meksyku

Jak informuje Sky Sports, rozmowa odbyła się w czwartek wieczorem na torze Interlagos. Vasseur zaznaczył, że spotkanie przebiegło dobrze: uczestnicy mogli wyjaśnić swoje stanowiska, po czym zespół skupił się na następnym wyścigu.

Na pierwszym okrążeniu wyścigu w Meksyku oba bolidy Ferrari wyjechały poza tor w czwartym zakręcie, walcząc o prowadzenie. Według redakcji epizod ten otworzył możliwość zwycięstwa kierowcy Red Bulla Maxowi Verstappenowi. Po wyścigu Hamilton krytykował Leclerca i mówił o potrzebie wyraźniejszego określenia zasad rywalizacji między partnerami zespołowymi, aby w przyszłości unikać takich sytuacji.

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Zespół ponad osobistą rywalizacją

Vasseur powiedział, że między dwoma rywalizującymi kierowcami narosło pewne rozdrażnienie, ponieważ regularnie startują obok siebie. Jednocześnie główna zasada Ferrari, jak zaznaczył, nie zmieniła się: kierowcy muszą szanować siebie nawzajem, markę, zespół oraz jego pracowników w bazie i na torze.

Szef Ferrari przyznał, że w Meksyku zespół poniósł wspólną porażkę, ponieważ jego kierowcy jechali na pierwszym i drugim miejscu, ale nie wygrali wyścigu. Dodał, że rywalizacja dwóch szybkich i doświadczonych kierowców ma zarówno pozytywne, jak i trudne strony, jednak zespół jest gotowy zarządzać takimi momentami.

Przed czterema ostatnimi wyścigami sezonu Hamilton, który zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców, wyprzedza Leclerca o 14 punktów. W kwalifikacjach Leclerc prowadzi 10:9, podczas gdy w wynikach wyścigów takim samym stosunkiem prowadzi Hamilton.

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