Podczas Grand Prix Las Vegas szef Ferrari Frédéric Vasseur skrytykował Charlesa Leclerca po jego kolizji z zespołowym partnerem Lewisem Hamiltonem. Do incydentu doszło na 12 okrążeń przed metą, gdy kierowcy Ferrari walczyli o szóste miejsce.

Kara dla Leclerca

Po kontakcie Hamilton obrócił się i spadł na 10. miejsce. Sędziowie uznali Leclerca za winnego i nałożyli na niego karę 10 sekund. W rezultacie Leclerc został sklasyfikowany na 10. pozycji, a Hamilton ukończył wyścig na siódmym miejscu, informuje Sky Sports.

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Reakcja szefa zespołu

Według Vasseura zespół prosił Leclerca, aby nie podejmował próby wyprzedzania. Wyjaśnił, że w takich okolicznościach kierowcy powinni byli skupić się na własnym wyścigu, zamiast ryzykować, że zostaną wyprzedzeni przez innych.

Szef Ferrari oświadczył, że Leclerc popełnił błąd, który drogo kosztował zespół, i nazwał to, co się stało, niedopuszczalnym. Vasseur przypomniał, że po incydencie między kierowcami w Meksyku, który pozbawił Ferrari prawdopodobnego zwycięstwa, rozmawiano już z nimi o priorytecie interesów zespołu. W Las Vegas obaj kierowcy Ferrari odpadli w drugim segmencie kwalifikacji.

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