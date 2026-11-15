W Izraelu dyrektor centrum medycznego Sheba, profesor Yitshak Kreiss, wycofał swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Powodem była niemożność uregulowania potencjalnego konfliktu interesów w akceptowalnym terminie, informuje Jerusalem Post.

Tymczasowa propozycja ministra

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Haim Katz poprosił Kreissa, aby tymczasowo stanął na czele resortu, pozostając jednocześnie szefem centrum medycznego Sheba. Kreiss się zgodził, powołując się na odpowiedzialność wobec izraelskiego systemu ochrony zdrowia oraz gotowość do podjęcia tej roli w okresie wrażliwym dla bezpieczeństwa narodowego.

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Konflikt interesów

Możliwe łączenie stanowisk wywołało obawy i krytykę wśród przedstawicieli sektora ochrony zdrowia. Chodziło o perspektywę jednoczesnego kierowania szpitalem oraz ministerstwem, które sprawuje nadzór nad tą placówką.

Po ocenie prawnych i administracyjnych aspektów takiego połączenia Kreiss zdecydował się wycofać kandydaturę i pozostać na czele Sheby. Katz podziękował mu za gotowość do tymczasowego objęcia kierownictwa resortu i zaznaczył, że szanuje tę decyzję.

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