Po Grand Prix São Paulo w Brazylii szef zespołu Mercedes Toto Wolff powiedział, że zespół może dać priorytet George’owi Russellowi w ostatnich trzech wyścigach sezonu, aby pomóc Brytyjczykowi zająć drugie miejsce w klasyfikacji kierowców Formuły 1. Russell jest trzeci, traci 17 punktów do Maxa Verstappena z Red Bulla i wyprzedza Lewisa Hamiltona z Ferrari o jeden punkt.

Walka o drugie miejsce

Jak informuje Sky Sports News, Mercedes zapewnił już sobie oba tytuły w sezonie. Kimi Antonelli został mistrzem świata podczas rundy w Meksyku, a zespół zdobył mistrzostwo konstruktorów tydzień później w Brazylii.

Wolff zaznaczył, że Mercedes chce, aby Russell zdobył maksymalną możliwą liczbę punktów i, miejmy nadzieję, zakończył mistrzostwa na drugim miejscu. Według niego zespół musi jeszcze określić swoje działania, jednak możliwy jest wariant pełnego wsparcia kierowcy.

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Przed trzema ostatnimi rundami Verstappen ma 279 punktów, Russell — 262, a Hamilton — 261. Dalej w klasyfikacji znajdują się Charles Leclerc z 249 punktami oraz Lando Norris z 246.

Ocena sezonu i przygotowania do 2027 roku

Po zwycięstwie w Grand Prix Azerbejdżanu we wrześniu Russell zaliczył trudną serię wyścigów i stracił miejsce w pierwszej dwójce klasyfikacji kierowców. Wolff jest przekonany, że 28-letni kierowca będzie w stanie odbudować się w przyszłym roku, zauważając, że trudne okresy są częścią rozwoju najsilniejszych sportowców.

Szef Mercedesa uważa również, że walka o tytuły w 2027 roku będzie trudniejsza. Wskazał na rosnącą konkurencję między Mercedesem, Ferrari, McLarenem i Red Bullem oraz podkreślił, że zespół wykorzysta ostatnie wyścigi do poszukiwania możliwości ulepszenia bolidu i jednostki napędowej na następny sezon.

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