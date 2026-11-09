W Brazylii szef zespołu Mercedes Toto Wolff zaapelował, by nie porównywać włoskiego kierowcy Kimiego Antonellego z trzykrotnym mistrzem świata Ayrtonem Senną. Jednocześnie, jak podaje TimesLIVE, członkowie rodziny Senny żartobliwie nazwali 20-letniego kierowcę potencjalnym „Senninhą” — „małym Senną”.

Wolff przeciw przedwczesnym porównaniom

Wolff podkreślił, że Senna jest wybitną postacią motorsportu zarówno jako człowiek, jak i kierowca. Jak zaznaczył, takie porównania wywierają nadmierną presję na 20-letniego sportowca, dlatego nie chce zestawiać Antonellego z Brazylijczykiem na tym etapie jego kariery.

Szef Mercedesa ciepło wypowiedział się również o stosunku rodziny Senny do Włocha. Zauważył, że bliscy legendarnego kierowcy dostrzegli w Antonellim pewne podobieństwo do Senny, ale uważają, że młody kierowca musi jeszcze się rozwijać.

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Weekend na Interlagos

W przededniu Grand Prix São Paulo Antonelli spotkał się z członkami rodziny Senny, siedział w kokpicie Lotusa z 1986 roku, którym startował trzykrotny mistrz świata, a także odwiedził jego grób. Sam Włoch wcześniej nazywał Sennę bohaterem dzieciństwa, wskazując na jego oddanie, pasję i empatię.

W ubiegłym tygodniu Antonelli zapewnił sobie tytuł mistrza świata Formuły 1 w Meksyku i został najmłodszym mistrzem świata w historii serii. W wyścigu w São Paulo startował z drugiego miejsca, objął prowadzenie, lecz później obrócił się w pierwszym zakręcie Senna S i ukończył rywalizację na piątej pozycji. Zwycięstwo odniósł kierowca McLarena Lando Norris, a Mercedes zdobył tytuł w klasyfikacji konstruktorów.

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