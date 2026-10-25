Aminu Daurawa, szef rady Hisbah w nigeryjskim stanie Kano, oświadczył, że nie będzie prowadził kampanii na rzecz żadnego polityka podczas wyborów powszechnych w 2027 roku. Odpowiedni wpis opublikował w sobotę na Facebooku, informuje Premium Times.

Reakcja na krytykę

Oświadczenie padło wśród krytyki dotyczącej włączenia Daurawy do komitetu doradczego kampanii wyborczej partii Kongres Wszystkich Postępowców (APC) w stanie Kano. Na liście działaczy religijnych w komitecie znalazł się również Abdullahi Saleh Pakistan, były przewodniczący Nigeryjskiej Narodowej Komisji Hadżdżu.

We wpisie w języku hausa Daurawa zdystansował się od działalności politycznej, zaznaczając, że nie jest politykiem i nie będzie agitował za nikim. Wyraził życzenie, aby zwyciężyła osoba sprawiedliwa, współczująca ubogim, chroniąca ich prawa i działająca na rzecz ułatwienia im życia.

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Szef rady Hisbah życzył także krajowi uczciwych, godnych zaufania i bogobojnych przywódców, którzy będą stawiać interesy ludzi ponad własnymi. Jednocześnie nie skomentował bezpośrednio ani swojego włączenia do komitetu doradczego APC, ani pracy w rządzie gubernatora Abby Kabira Yusufa, który źródło określa jako rząd kierowany przez APC.

Różnice wśród duchowieństwa

Część islamskich działaczy religijnych na północy Nigerii publicznie poparła reelekcję prezydenta Boli Tinubu. W sierpniu ponad 500 islamskich uczonych i duchownych z północy kraju poparło go po spotkaniu z gubernatorami z APC i innymi działaczami politycznymi.

Jednocześnie w październiku ponad tysiąc duchownych z platformy Ko Da Naka, we współpracy z Fundacją Edukacyjną AFAQ, wezwało Tinubu do ponownego rozważenia zamiaru ubiegania się o drugą kadencję. Wskazali na problemy z bezpieczeństwem, trudności gospodarcze oraz wyjazd z kraju wykwalifikowanych specjalistów.

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