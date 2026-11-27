Praveen Raina, szef operacji grupowych i technologii w singapurskim banku OCBC, oświadczył, że cyberataki na banki są kwestią czasu, a nie tego, czy w ogóle nastąpią. Instytucje finansowe powinny koncentrować się nie tylko na zapobieganiu atakom, lecz także na szybkim wykrywaniu incydentów, ich ograniczaniu oraz przywracaniu systemów, podaje Fortune.

Od września sektor finansowy Korei Południowej doświadczył serii cyberataków: regulatorzy odnotowali 40 incydentów w 37 firmach, w tym bankach, firmach brokerskich i ubezpieczeniowych, bankach oszczędnościowych oraz giełdach kryptowalut. Badacze powiązali wrześniowe ataki z Artex — narzędziem opartym na AI, które automatyzowało włamania do systemów.

Ochrona za pomocą AI

Według Rainy OCBC wykorzystuje AI do cyberobrony, ponieważ ludzie nie są w stanie reagować na ataki agentowej sztucznej inteligencji z taką samą szybkością. Bank tworzy ochronną warstwę AI wokół swoich systemów i regularnie prowadzi ćwiczenia red teaming, podczas których specjalna grupa symuluje działania rzeczywistych atakujących.

Zespół OCBC prowadzi również szkolenia z innymi uczestnikami branży i wspiera program bug bounty. Etyczni hakerzy mogą zgłaszać znalezione problemy bezpieczeństwa i otrzymywać za to wynagrodzenie.

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Własne rozwiązania i bezpieczeństwo kwantowe

Raina pracuje w OCBC od 2008 roku. W tym samym roku niewielki zespół banku stworzył aplikację na iPhone’a, która stała się pierwszą cyfrową aplikacją bankową uruchomioną przez jeden z trzech lokalnych banków Singapuru — OCBC, DBS i UOB. Obecnie zespół technologiczny banku liczy około 600–700 pracowników i w większości tworzy produkty własnymi siłami.

W lipcu OCBC uruchomił aplikację Avatar Banking z wirtualnymi menedżerami dostępnymi przez całą dobę dla klientów bankowości prywatnej. Wersję beta początkowo zaoferowano 50 klientom, a do pierwszego kwartału 2027 roku bank planuje podłączyć do platformy wszystkich klientów tego segmentu.

Osobno OCBC przygotowuje się na ryzyka związane z obliczeniami kwantowymi, które mogą złamać tradycyjne szyfrowanie. Bank przeszkolił ponad 100 pracowników w zakresie podstaw technologii kwantowych i prowadzi projekty pilotażowe z uniwersytetami oraz firmą ST Engineering.

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