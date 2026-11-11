Szef zespołu Williams, James Vowles, nazwał słabe wyniki ekipy w sezonie Formuły 1 2026 tymczasowym spadkiem. Jak podaje Sky Sports, przyznał również, że po udanym poprzednim sezonie zespół nieco zbyt mocno zachwycił się własnymi osiągnięciami.

Spadek wyników Williamsa

Williams zajął piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów w 2025 roku, co było jego najlepszym wynikiem od 2017 roku. Jednak po dużych zmianach w regulaminie technicznym Formuły 1, przewidujących wprowadzenie nowych jednostek napędowych i podwozi, zespół stracił pozycje.

Na trzy rundy przed końcem sezonu 2026 Williams zajmował dziewiąte miejsce wśród 11 zespołów i miał 12 punktów. Dla porównania poprzedni sezon zakończył z dorobkiem 137 punktów. Według redakcji wynikami zespołu byli bardzo rozczarowani jego kierowcy Carlos Sainz i Alex Albon.

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Zmiany wewnątrz zespołu

W podcaście The Fast and the Curious Vowles stwierdził, że na drodze rozwoju zespołu będą zdarzać się niepowodzenia. Uważa, że obecny okres był użyteczny, ponieważ Williams przeprowadził już znaczące zmiany wewnętrzne potrzebne do kolejnych kroków naprzód.

Według szefa Williamsa przy względnie stabilnym regulaminie zespół jest w stanie zbudować całkiem dobry bolid, jednak zmiany zasad zawsze ujawniają słabe strony. Vowles powiedział również, że nie odczuwa presji z powodu spekulacji dotyczących jego stanowiska, a rada dyrektorów wspiera zespół w pokonywaniu trudności.

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