Dyrektorzy szkół we Francji zebrali się w piątek, 14 listopada, na protestach, aby wyrazić niezadowolenie z powodu gróźb i przemocy, które, jak twierdzą, stały się nie do zniesienia. Jak podaje France 24, wezwali rząd do zapewnienia im ochrony.

Prawie dwa miesiące protestów uczniowskich

Zgromadzenia dyrektorów szkół odbyły się po niemal dwóch miesiącach protestów uczniowskich. Uczestnicy tych protestów blokowali licea w całej Francji.

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Pedagodzy mówią o wyczerpaniu

Wielu pedagogów popiera uczniów, jednak jednocześnie informuje o wyczerpaniu i poczuciu izolacji. Portal zauważa, że na tle protestów nasiliła się przemoc.

Uczestnicy protestów powiązali potrzebę ochrony z przemocą, która nasiliła się podczas długotrwałych protestów, a także z trudnościami, z jakimi, jak twierdzą, mierzą się pracownicy szkół.

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