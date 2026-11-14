Dyrektorzy szkół we Francji protestowali z powodu gróźb i przemocy — France 24
Dyrektorzy szkół we Francji zebrali się w piątek, 14 listopada, na protestach, aby wyrazić niezadowolenie z powodu gróźb i przemocy, które, jak twierdzą, stały się nie do zniesienia. Jak podaje France 24, wezwali rząd do zapewnienia im ochrony.
Prawie dwa miesiące protestów uczniowskich
Zgromadzenia dyrektorów szkół odbyły się po niemal dwóch miesiącach protestów uczniowskich. Uczestnicy tych protestów blokowali licea w całej Francji.
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Pedagodzy mówią o wyczerpaniu
Wielu pedagogów popiera uczniów, jednak jednocześnie informuje o wyczerpaniu i poczuciu izolacji. Portal zauważa, że na tle protestów nasiliła się przemoc.
Uczestnicy protestów powiązali potrzebę ochrony z przemocą, która nasiliła się podczas długotrwałych protestów, a także z trudnościami, z jakimi, jak twierdzą, mierzą się pracownicy szkół.