W Stanach Zjednoczonych badanie kliniczne z udziałem 42 dorosłych osób z otyłością, stanem przedcukrzycowym i stłuszczeniową chorobą wątroby wykazało, że dieta ketogeniczna w ciągu czterech–pięciu miesięcy zmniejszyła zawartość tłuszczu w wątrobie średnio o 67%. W grupach stosujących dietę śródziemnomorską i niskotłuszczową wskaźnik ten spadł o 45%, choć uczestnicy wszystkich trzech grup stracili około 10% początkowej masy ciała, informuje ScienceDaily.

Porównano trzy diety

Uczestników losowo przydzielono do diety ketogenicznej, śródziemnomorskiej i niskotłuszczowej, z naciskiem na produkty roślinne. Zespół badawczy zapewniał im wszystkie posiłki, a także prowadził cotygodniowe konsultacje z dietetykiem.

W grupie ketogenicznej węglowodany stanowiły 4% dziennej kaloryczności, a tłuszcze — 73%. W grupie śródziemnomorskiej udziały te wynosiły odpowiednio 50% i 35%, a w grupie niskotłuszczowej — 70% i 15%. Kaloryczność diet dostosowywano indywidualnie, aby wszyscy uczestnicy osiągnęli porównywalną utratę masy ciała.

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Zmiany wskaźników stanu przedcukrzycowego

Pod koniec interwencji we wszystkich grupach odnotowano zmniejszenie masy tłuszczowej ciała i poprawę wrażliwości na insulinę. Jednocześnie około połowa uczestników grupy ketogenicznej przestała spełniać kryteria stanu przedcukrzycowego. Taki wynik odnotowano u 29% uczestników grupy śródziemnomorskiej oraz u 7% osób stosujących niskotłuszczową dietę roślinną.

W grupie ketogenicznej zaobserwowano również największy wzrost poziomu glukagonu i największy spadek poziomu insuliny. Według pierwszego autora badania, Maxa Petersena z Washington University School of Medicine w St. Louis, u jej uczestników nie stwierdzono wzrostu poziomu tłuszczów we krwi ani cholesterolu, mimo największego udziału tłuszczów w diecie.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Cell Metabolism. Autorzy zaznaczyli, że badanie było niewielkie i trwało tylko cztery–pięć miesięcy, dlatego do oceny trwałości efektów potrzebne są większe i dłuższe badania.

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