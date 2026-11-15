Australijska partia One Nation ogłosiła Katherine Deves jako jedną z czworga kandydatów do Rady Legislacyjnej, izby wyższej parlamentu Nowej Południowej Walii. Wybory stanowe zaplanowano na 13 marca. Według The Guardian, Deves była wcześniej kandydatką Partii Liberalnej w wyborach federalnych.

Inni kandydaci partii

Wraz z Deves One Nation przedstawiła Arnona Wizera, budowlańca z regionu Hunter, który pracuje jako pracownik biura wyborczego senatora Seana Bella. Partia wskazała również jako kandydatów Manti Steele, rolniczkę, nauczycielkę i matkę ośmiorga dzieci z Dubbo, oraz Daniela Hilla, ratownika wodnego z południowego wybrzeża stanu.

Lider One Nation w Nowej Południowej Walii Mike Newman nazwał kandydatów „ludźmi z prawdziwego życia”, a nie zawodowymi politykami. Dotychczas partia ogłosiła tylko jednego kandydata do izby niższej parlamentu stanowego — samego Newmana w okręgu Cessnock. Jednocześnie oświadczył on, że One Nation planuje wystawić kandydatów we wszystkich 93 okręgach izby niższej.

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Polityczna przeszłość Deves

W 2022 roku były premier Australii Scott Morrison wybrał Deves jako kandydatkę Partii Liberalnej w federalnym okręgu Warringah. Jej kampanii towarzyszyły kontrowersje, w tym po tym, jak porównała antytransgenderowy aktywizm do sprzeciwu wobec Holokaustu.

Deves poinformowała, że dołączyła do One Nation we wrześniu. Oświadczyła, że niepokoi ją wzrost kosztów paliwa, mieszkań i energii, a także skrytykowała politykę różnorodności, równości i inkluzywności oraz kurs na zerową emisję netto. W przypadku wyboru Deves planuje dążyć do zmian w prawie stanowym dotyczącym dyskryminacji, mowy nienawiści, podżegania do nienawiści i aktów urodzenia.

Według publikacji One Nation wymagała od kandydatów w wyborach stanowych podpisania umów o zachowaniu poufności, zakazujących im omawiania z mediami możliwego zgłoszenia kandydatury.

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