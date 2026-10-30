Południowokoreański myśliwiec KF-21 Boramae po raz pierwszy wykonał lot w formacji wraz z samolotami Sił Powietrznych USA nad Morzem Żółtym. W ubiegły piątek w locie wspólnym uczestniczył KF-21 z 156. Eskadry Myśliwskiej 16. Skrzydła Myśliwskiego, podaje Korea Herald.

Samoloty obu krajów

Strona amerykańska wykorzystała wysokościowy samolot rozpoznawczy U-2S Dragon Lady, a także myśliwce F-35 i F-16. Siły Powietrzne Korei Południowej, oprócz KF-21, użyły F-35, F-15K oraz FA-50.

Lot odbył się przed rozpoczęciem wspólnych południowokoreańsko-amerykańskich ćwiczeń lotniczych Freedom Flag, prowadzonych dwa razy w roku w celu wzmocnienia interoperacyjności sił sojuszniczych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przygotowania do Freedom Flag

Przedstawiciel Sił Powietrznych Korei Południowej oświadczył, że wspólny lot miał zapewnić KF-21 doświadczenie przed ćwiczeniami Freedom Flag. Siódme Siły Powietrzne USA nazwały wydarzenie Friendship Flight demonstracją interoperacyjności i gotowości bojowej amerykańskich oraz południowokoreańskich sił powietrznych na Półwyspie Koreańskim.

Korea Południowa zakończyła rozwój KF-21 w lipcu. Projekt, rozpoczęty w 2015 roku, miał zastąpić starzejącą się flotę amerykańskich samolotów F-4 i F-5 w jej siłach powietrznych. Pierwszy seryjny KF-21 został przydzielony do 16. Skrzydła Myśliwskiego w ubiegłym miesiącu. Do połowy lub końca 2027 roku kraj planuje rozmieścić więcej takich samolotów, a do początku 2030 roku — ponad 100 KF-21.

Czytaj nas na