W Izraelu ruch Chabad-Lubawicz odciął się od rabina Gedalii Axelroda, byłego przewodniczącego sądu rabinicznego w Hajfie, po ujawnieniu jego odręcznie napisanego listu halachicznego. Jak podaje Jerusalem Post, powołując się na Haaretz, Axelrod stwierdził w liście, że żydowscy politycy współpracujący z arabskimi partiami podlegają zasadzie „din rodef”.

Treść listu rabina

Według Haaretz Axelrod twierdził, że taka współpraca stanowi zagrożenie dla narodu Izraela w Ziemi Świętej i na całym świecie. Miał na myśli w szczególności zapraszanie arabskich partii do koalicji rządowej lub opieranie się na ich poparciu poza koalicją.

W materiale zaznaczono, że zasada „din rodef” w prawie żydowskim dotyczy prześladowcy i dopuszcza użycie śmiercionośnej siły w celu ratowania ściganej osoby. Yigal Amir powoływał się na tę zasadę, uzasadniając zabójstwo premiera Izraela Icchaka Rabina w 1995 roku. Przed zabójstwem ekstremistyczni rabini twierdzili, że negocjacje Rabina dotyczące porozumień z Oslo narażały Żydów na niebezpieczeństwo.

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Wezwania do śledztwa

Grupa byłych szefów izraelskich służb bezpieczeństwa i wojskowych wezwała policję do zbadania działań Axelroda pod kątem podejrzenia podżegania do zabójstwa. W liście do Boaza Balata, szefa policyjnego wydziału dochodzeniowo-wywiadowczego, poprosili o wezwanie rabina na przesłuchanie i ostrzegli przed ryzykiem kolejnego zabójstwa politycznego.

Rzecznik Chabad-Lubawicz w Izraelu, rabin Shimi Segal, oświadczył, że oficjalne orzeczenia religijne ruchu wydaje wyłącznie jego sąd rabiniczny. Według niego Axelrod nie należy do tego sądu, nie pełni w ruchu roli przywódczej, a list odzwierciedla jego osobiste stanowisko. Poseł Ofer Cassif również wezwał prokuratora państwowego Amita Ismana do wszczęcia śledztwa karnego.

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