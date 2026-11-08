Administracja pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa planuje utworzyć sądy antyterrorystyczne w formule faceless, co ma wzmocnić ochronę uczestników postępowań w sprawach o terroryzm. O planowanych działaniach urzędnicy poinformowali podczas telewizyjnego briefingu, podaje Dawn.

Ochrona uczestników postępowania

W briefingu uczestniczył gubernator Chajber Pasztunchwy Faisal Karim Kundi. Jeden z urzędników oświadczył, że świadkowie w sprawach o terroryzm boją się składać zeznania.

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Jak powiedział, administracja niedawno przedłożyła poprawkę dotyczącą utworzenia takich sądów antyterrorystycznych. Urzędnik zaznaczył, że mechanizm ten ma zapewnić ochronę nie tylko świadkom, lecz także prokuratorom i sędziom.

Wydatki na bezpieczeństwo

Administracja planuje również w ciągu roku przeznaczyć 70 mld rupii pakistańskich na Departament Zwalczania Terroryzmu i policję. Środki te mają zostać wykorzystane do zwiększenia zdolności tych służb w walce z terroryzmem.

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