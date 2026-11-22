Hamas zażądał zwołania pilnego spotkania mediatorów i gwarantów zawieszenia broni w Strefie Gazy w Palestynie po ataku, który Anadolu Agency opisała jako izraelski. Według agencji w wyniku ataku zginęło trzech pracowników punktu dystrybucji żywności, którzy dostarczali jedzenie przesiedlonym Palestyńczykom.

Atak na pojazd z żywnością

Według oficjalnej palestyńskiej agencji Wafa około południa atak uderzył w pojazd dostarczający żywność w rejonie Tel al-Hawa w południowo-zachodniej części miasta Gaza. Oprócz trzech zabitych są także ranni.

Hamas wezwał mediatorów do wywierania presji na Izrael, aby wypełniał zobowiązania wynikające z porozumienia o zawieszeniu broni oraz chronił cywilów i pracowników humanitarnych.

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Żądania ugrupowania

Ugrupowanie zażądało również niezakłóconego dostępu żywności i ładunków humanitarnych do Strefy Gazy. Hamas oskarżył Izrael o atakowanie operacji humanitarnych oraz wykorzystywanie głodu i pomocy humanitarnej do przymuszania Palestyńczyków, wzywając do konkretnych działań, a nie jedynie potępienia.

Według agencji w piątek ugrupowanie już wcześniej wezwało mediatorów do interwencji po atakach, które powiązało z Izraelem. Według Hamasu zginęło wówczas siedmiu Palestyńczyków, a domy zostały również zniszczone.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia Gazy, do czwartku od czasu podpisania rozejmu w październiku 2025 roku w wyniku izraelskich naruszeń zawieszenia broni zginęło 1662 Palestyńczyków, a kolejnych 6007 zostało rannych.

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