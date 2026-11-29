W Palestynie, w Strefie Gazy, Hamas oświadczył, że Rada Pokoju nie zdołała uzyskać od Izraela zgody na wjazd palestyńskiego komitetu technokratycznego. Rzecznik ugrupowania Hazem Kassem nazwał to przejawem słabości Rady Pokoju, informuje Anadolu Agency.

Komitet przebywa w Kairze

Według Kassema komitet, na którego czele stoi Ali Shaath, przebywa w Kairze od kilku miesięcy. Wezwał członków komitetu, by publicznie wyjaśnili, co dokładnie uniemożliwia im rozpoczęcie pracy w Strefie Gazy.

Rzecznik Hamasu wezwał również wszystkie strony do ułatwienia komitetowi wjazdu do enklawy, aby mógł rozpocząć prace związane z pomocą i odbudową. Ugrupowanie powtórzyło oświadczenie o gotowości do przekazania wszystkich uprawnień administracyjnych.

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Opóźnienia w realizacji planu

20 listopada gazeta Yedioth Ahronoth opublikowała dokument Rady Pokoju, w którym stwierdzono, że Izrael może stać się przeszkodą dla planu pokojowego, jeśli nie podejmie kroków w odpowiedzi na zobowiązania podjęte przez Hamas. W lipcu palestyńskie ugrupowanie zgodziło się na mapę drogową przekazania uprawnień władczych Narodowemu Komitetowi Zarządzania Gazą oraz rozbrojenia.

9 listopada Rada Pokoju oświadczyła, że opóźnienia Izraela w zatwierdzaniu wwozu ładunków humanitarnych i realizacji zobowiązań wynikających z humanitarnego protokołu z Szarm el-Szejk pogłębiły kryzys humanitarny w Gazie.

Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, zawarte w październiku 2025 roku w ramach planu wspieranego przez USA, nadal nie zostało w pełni wdrożone. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia Gazy od wejścia w życie porozumienia w wyniku naruszeń rozejmu przez Izrael zginęło 1705 Palestyńczyków, a kolejnych 6163 zostało rannych. Anadolu Agency informuje również, że Izrael kontroluje 70% terytorium Strefy Gazy.

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