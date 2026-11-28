Hamas oświadczył, że Izz ad-Din al-Hajja, syn przywódcy ugrupowania Chalila al-Hajji, wraz z rodziną przeżył poranny izraelski nalot na mieszkanie w budynku mieszkalnym w mieście Gaza w Palestynie. Według wysokiego rangą przedstawiciela Hamasu Basema Naima w ataku rannych zostało kilka osób, w tym synowa Izza ad-Dina al-Hajji; jak przekazał, nie było ofiar śmiertelnych.

Jak informuje The Japan Times, powołując się na Reutersa, izraelskie wojsko nie skomentowało natychmiast oświadczenia ugrupowania. Hamas podał, że celem było mieszkanie w budynku mieszkalnym, i powiązał atak z groźbami izraelskiego ministra obrony Israela Katza pod adresem Chalila al-Hajji. Ugrupowanie oskarżyło także Izrael o próbę podważenia porozumienia o zawieszeniu broni z 2025 roku.

Rodzina lidera Hamasu

Bassem Naim nazwał Izza ad-Dina al-Hajję, urodzonego w 1997 roku, ostatnim żyjącym synem Chalila al-Hajji. Według niego kolejnych czterech synów lidera Hamasu zginęło w działaniach izraelskich sił. Naim poinformował również, że po piątkowym ataku przeżyła rodzina jednego z jego zmarłych synów.

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Izz ad-Din al-Hajja jest bratem bliźniakiem Hammama Chalila al-Hajji, który według Naima zginął podczas izraelskiego ataku w 2025 roku na liderów Hamasu w Katarze. Sam Chalil al-Hajja, który w lipcu został mianowany głównym liderem Hamasu, uniknął wówczas zamachu.

Inne ataki w Strefie Gazy

Palestyńscy medycy poinformowali, że w wyniku dwóch innych izraelskich ataków w piątek zginęło pięciu Palestyńczyków. W Rafah, według źródeł medycznych, zginęły trzy osoby, a dwie kolejne zostały ranne. Rzecznik izraelskiej armii oświadczył, że wojsko zaatakowało trzech bojowników, nie podając szczegółów.

Kolejne dwie osoby zginęły w mieście Gaza. Palestyńscy medycy przekazali, że pracowały jako ochroniarze w biurze organizacji Lekarze bez Granic. Organizacja potwierdziła, że mężczyźni byli jej ochroniarzami, i wezwała do pociągnięcia osób odpowiedzialnych za atak do odpowiedzialności. Izraelskie wojsko przyznało, że zabici pracowali w organizacji, lecz oświadczyło, że byli bojownikami Hamasu podszywającymi się pod pracowników humanitarnych.

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