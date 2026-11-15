Lider Hamasu Chalil al-Hajja wezwał do międzynarodowej nadzwyczajnej kampanii pomocowej dla mieszkańców Gazy w Palestynie, gdzie intensywne opady zalały obozy dla osób przesiedlonych i uszkodziły tysiące tymczasowych schronień. Jak podaje Anadolu Agency, według Hamasu w listach do państw arabskich i muzułmańskich al-Hajja prosił o dostarczenie na terytorium namiotów, środków grzewczych, paliwa oraz sprzętu do naprawy sieci kanalizacyjnych i drenażowych.

Żądania dotyczące dostępu humanitarnego

Al-Hajja oświadczył, że sytuacja humanitarna w Gazie pogarsza się z powodu izraelskich ograniczeń dotyczących wwozu pomocy i materiałów do odbudowy, a także zniszczenia mieszkań i kluczowej infrastruktury. Wezwał do zwiększenia międzynarodowej presji na Izrael w celu pełnego wykonania porozumienia o zawieszeniu broni, w tym całkowitego wycofania się z Gazy i przestrzegania protokołu humanitarnego podpisanego w Szarm el-Szejk.

Lider Hamasu zażądał również niezakłóconego dostępu dla agencji ONZ i organizacji humanitarnych, a także dopuszczenia palestyńskiego komitetu narodowego, któremu powierzono zarządzanie terytorium. Wśród jego pozostałych apeli znalazły się finansowanie bezpiecznych schronień, napraw infrastruktury i prac odtworzeniowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skala podtopień

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej podtopienia dotknęły ponad 200 tys. Palestyńczyków, a uszkodzone zostały schronienia, w których mieszka ponad 40 tys. rodzin. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że 950 tys. przesiedlonych Palestyńczyków mieszka na obszarach podatnych na zalania; ponad 400 tys. z nich przebywa w strefach wysokiego ryzyka.

Hamas poinformował, że w ciągu poprzednich dwóch dni al-Hajja kontaktował się z urzędnikami państw pośredniczących w ustaleniach dotyczących zawieszenia broni, zabiegając o pilną pomoc i wykonanie porozumienia. Wezwał także Radę Bezpieczeństwa ONZ do przeprowadzenia otwartego nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie pogarszającego się kryzysu humanitarnego.

Czytaj nas na